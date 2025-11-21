小英「想想論壇」6000字長文談中國經濟 存在八大痛點「習習」相關

台經院院長張建一。（資料照）

前總統蔡英文所創「想想論壇」，今天發表六千字專文談論中國經濟。由台經院院長張建一所撰「科技、製造能否挽狂瀾 中國經濟的八大痛點與解方」一文，認為中國式的現代化，需在效率和公平之間尋求協調，更需改變體制。他說，人民要的不多，簡單來說就是安居樂業。不知中國領導人習近平是否已改變「黨重於經濟」想法。

張建一指出，習近平於2024年7月26日與黨外人士座談時，坦承當前中國「經濟發展遇到一些困難和問題，是發展中、轉型中的問題」。張另依據華爾街日報2024年3月報導，提出中國經濟存在八大痛點，包括一，經濟成長：放緩；二，房地產：成長引擎熄火；三，消費者信心：萎靡不振；四，消費者價格：通縮之國；五，債務：強弩之末；六，人口：勞動者數量減少；七，外國投資：撤離；八，貿易：壁壘提高。

請繼續往下閱讀...

作者說，這些痛點確實是當前中國面臨的中長期結構問題，彼此之間甚至「習習」相關。這根源兩點，一是習近平認為生產才是王道，其他都是虛的，特別是平台經濟的很多服務消費（如線上遊戲）與房地產的狂漲，對於民眾的生活、居住品質沒有任何改變。「這是相當偏執的想法」。二則是習近平以打房、打平台經濟的作法討好民眾。結果電商、明星、補教、遊戲等約值台幣26兆元的新經濟也一起被打下去！

針對中國財政狀況，張建一提到，中國財長近日透露，截至2024年底，中國政府債務總額已達92.6兆元人民幣，張據此分析，中央政府債務為34.6兆元，地方政府法定債務47.5兆元，地方政府隱性債務為10.5兆元。但事實上，中國財政部可能低估地方政府的潛在債務。這些債務的持有者包括國有企業、地方政府融資平台，或以其他形式存在，因此仍然是中國債務中最大的定時炸彈。

張說，中國中央政府每年需支出4.5兆元至5兆元用於國防、教育、外交等各種支出，但因收入全部用於轉移支付，這些支出完全依賴借債維持。簡言之，中國中央政府花的每一分錢都是借來的，這種情況相當嚴重，也顯示中國的財政體系可能已瀕臨崩潰邊緣。包括民間實體經濟與金融體系亦可能出現即將破產或已經破產的態勢。

作者認為，中國當前最重要的結構性問題就是房地產。房地產泡沫後又衍生出消費信心不足的結構性問題。因此，中國如果能夠大破大立一次性解決房地產問題，至少需求面的問題大致可以解決。另，習須改變「欲民間自主發展，又怕凌駕黨意志」的堅持 。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法