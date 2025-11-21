韓國瑜建議各版本財劃法一併處理 民眾黨團：院版送來會退回

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌等人召開「火車早就開走了，卓榮泰還在迷路」記者會。（記者廖振輝攝）

立法院會今天預計處理財劃法第十六條之一修正草案，立法院長韓國瑜稍早在朝野協商時建議，是否等行政院版財劃法進到立法院後一併處理？民眾黨團幹事長陳昭姿現場表達不同意，「我們火車已經開走了，不再讓他們補票上車了」。而在協商之前，民進黨團總召黃國昌召開記者強調，若政院版送來立法院，民眾黨團會「退回」。

民眾黨團總召黃國昌指出，行政院昨天召開記者會謊話連篇，說院版中央釋出金額有1兆2002億、比立法院修法後的1兆1683億還高，根本是欺騙社會。去年修法後統籌分配款餅應更大塊，以今年預算規模試算要增加4198億，加上一樣要給地方的一般性補助款與計畫型補助款，3項合計應為1兆4329億，但去年修法完後，行政院竟偷偷違法挖掉計畫型補助款2646億，因此卓榮泰拿出來的數字才會縮水成1兆1683億，行政院還以此錯誤數據假稱院版給地方補助會比現行版本多，簡直墮落。

黃國昌並指出，「立院並沒有授權政院可砍掉給地方的一般性與計畫型補助款」，行政院卻違法編列預算；而行政院提出的版本不僅統籌分配款只剩8213億（立院新修版為8874億），更剋扣一般補助款從2500億降低為1421億、計畫型補助款則從2954億降低為2368億，每一項都比立院新修版少。行政院不只用謊言新聞標題欺騙大眾，還自創「基本財政需要額」此種不存在法律名詞，卓榮泰滿口謊言，令人嘆為觀止。

黃國昌表示，整個行政院正事不做，立院已經三讀修法、翻頁過去，火車已經開走、國家要往前進，「卓榮泰你too late，國家不可能因為你遲交作業，全部停下來等你上火車，沒這種事，Bye-Bye!」民眾黨團態度很清楚，院版財劃法送來立院，民眾黨團會退回，要求行政院依法編列三讀通過的預算。

民眾黨立委黃珊珊補充說明，新版財劃法將100%給地方的營業稅，現在院版降低成85%，行政院竟還大剌剌說會增加垂直分配，拿掉15%營業稅又怎麼可能增加？政院搞文字遊戲、欺騙國人。而且政院實質減少整體地方補助款，一般性地方補助款也要地方政府來申請，寫計畫來中央，再考慮要不要給你錢，「你們要做什麼都要看我臉色」。

而針對部分國民黨立委對院版財劃法表達肯定，黃國昌被問到未來會否再和國民黨團溝通，黃國昌回應，他尊重個別委員為自己選區發聲，民眾黨團立場很清楚，就是退回院版「財劃法」；而國民黨個別委員的意見，應會和國民黨團反映，民眾黨團目前沒有聽到相關消息。

