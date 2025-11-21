賴清德總統雲林參拜 喊「不同黨沒關係同國最要緊」籲各界團結一致對外

賴清德總統（中）與地方黨公職人員一起到西螺吳厝朝興宮參拜，並揭匾。 （記者李文德攝）

賴清德總統今（21）日到雲林縣西螺鎮吳厝朝興宮參拜並贈匾揭牌，受到當地民眾熱烈回應。賴總統致詞談到，政府訂定三大國政，打造「台灣之盾」、創造經濟繁榮、帶動社會福祉，並強調不同黨派沒關係，「同國最要緊」，媽祖也不會有黨派之分，希望各界能夠團結一心，面對外來威脅能夠一致向外抵禦。

賴總統大約11點10分抵達廟宇，由朝興宮主委廖承洋與其管理委員會團隊，行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆、西螺鎮長廖秋萍、崙背鄉長李泓儀、褒忠鄉長陳建名、縣議員洪如萍、林文彬等民進黨公職人員一同出席。

總統從大門口進場後，眾人大聲喊「總統好」，賴總統與廟方人員擊掌後，進入參拜、合影，最後正式揭開「慈雲吐澤」牌匾。

賴總統首先致詞肯定朝興宮對於地方的付出，也肯定廟方協助擔任國軍後備工作，也為國民祈福，因為今年颱風接連重創雲、嘉、南、花、宜，祈求媽祖能夠庇佑全國。

賴清德向民眾談到三項國家政策，他先說，面對中國威脅，要讓國家更加安全，因此更要提高國防力量，最重要也要維持國防自主產業，全世界現僅有5個國家有國防自主能力，包括美日韓中台，因此國防相關產業每個環節都需做好，因此他要為國家打造一座「台灣之盾」，保護2300多萬人民。

賴清德再談，第二就是要再推動經濟發展，馬英九時代8年，總結算每年經濟平均成長率2.8％，股市大盤指數8000點，蔡英文總統成長為3.2%，指數上看2萬3000多點，直至今年第三季經濟成長率達7.6%，指數約2萬7000多點，整體經濟持續成長，現在國民年均所得上看3.8萬美金，贏過日韓，將持續推動高經濟政策，提高我國競爭力。

賴總統表示，第三就是創造社會福祉，包含減稅、0到6歲國家一起養、育兒津貼、公共托育補助、私立大學補助學費等，讓民眾能夠感受到政府對人民的照顧。

賴清德表示，執政黨不管在行政院、立法院都不斷努力推動政策，因為國家是大家共有的，因此民眾有需要時國家都要站在一起，「不同黨沒關係，同國最要緊」，像是媽祖婆也沒黨派之分庇佑民眾，希望各界團結努力，面對外來威脅一致對外抵禦。

