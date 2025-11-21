為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    力挺高市早苗 駐日代表李逸洋籲買爆日本農水產品

    2025/11/21 13:09 駐日特派員林翠儀／東京21日報導
    駐日代表李逸洋表示，高市首相把台灣的安全當成日本國內自身安全一樣看待，如今日本受到中國的經濟脅迫，呼籲台灣民眾買爆日本農水產品，幫助日本。（資料照）

    駐日代表李逸洋表示，高市首相把台灣的安全當成日本國內自身安全一樣看待，如今日本受到中國的經濟脅迫，呼籲台灣民眾買爆日本農水產品，幫助日本。（資料照）

    中國不滿日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言，對日本進行包括發布旅遊警示、停止進口水產品等複合式攻擊。駐日代表李逸洋21日表示，高市首相把台灣的安全當成日本國內自身安全一樣看待，如今日本受到中國的經濟脅迫，呼籲台灣民眾買爆日本農水產品，幫助日本。

    為了力挺日本，賴清德總統昨天透過社群貼出他的壽司午餐，菜色有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的扇貝，並透過駐日代表處X帳號轉發日文版內容，該則發文廣受日本NHK、共同社等主流媒體報導，報導更登載於東京新宿、秋葉原街頭及電車內告示板，引起高度關注。日媒也報導外交部長林佳龍期盼台灣民眾以行動表達對高市首相及其政策的支持，多到日本觀光、多購買日本產品。

    李逸洋表示，高市首相把台灣的安全當成日本國內自身安全一樣看待，任何一位深愛台灣、認同台灣的民眾內心無不深受感動，感激萬分。

    他表示，現在中國下手，停止進口日本水產品，目的就是要傷害日本的經濟，我們所有深愛台日友好的台灣人民目前能做的就是一起來買爆日本水產品，讓日本經濟能夠不受這次中國禁買的傷害。

    中國2021年禁台灣鳳梨進口，前日本首相安倍晉三大力促銷台灣鳳梨，李逸洋指出，在日本民眾力挺之下，如今日本已成為台灣鳳梨最大買家。此外，台灣的香蕉、芒果、鮪魚，日本也是最大買家。

    另一方面，日本77.5%的外銷蘋果、58.6%的外銷葡萄、53.4%的外銷山藥以及42.5%的外銷柿子賣到台灣，台灣是日本這4項農產品最大出口國。台灣也是日本的干貝、和牛、水蜜桃、草莓以及梨子這5項農水產品的第2大出口國。

    李逸洋強調，此次中國停止日本水產品進口，衝擊最大是干貝，台灣應該大力購買干貝，讓台灣從第二名出口國晉升為第一名，減少日本損失，支持高市內閣也回報當年日本在台灣鳳梨危機時出手相援之恩。

