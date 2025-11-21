批政院版財劃法修正案邏輯矛盾 凌濤：民進黨政府別只想「收割」

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

針對行政院昨日通過財政收支劃分法修正草案，國民黨智庫副執行長凌濤今日狠批邏輯前後矛盾，並強調對於財劃法修正，人民要的是公平制度，不是中央集權與搶功操作，先前立法院通過的修正版本既合理、透明，又有效率的財政規劃，他呼籲民進黨政府不要又見獵心喜，只想坐享其成「收割」。

凌濤指出，行政院長卓榮泰最近高喊「地方多分錢卻不分擔責任，會造成中央財政缺口」，但事實是當財政下放時，很多事權也會同步到地方，中央此時理應撙節，而不是趁勢恣意擴張財政，這正是分權與治理的基本常識。

請繼續往下閱讀...

凌濤並表示，更矛盾的是，卓揆指控立法院版本會造成「財政土石流」，但自己提出的版本預計整體挹注地方經費高達新台幣1.2兆元，比立法院版的1.16兆餘元，多了319億，也未提出相關試算表與增加的計劃型補助說明，「一邊反對一邊增加，不僅邏輯不一致，更是不負責任的表現。」

凌濤諷刺民進黨「口嫌體正直」已經不是第一次，當年桃園市長張善政提出TPASS通勤月票1280元，行政院趕快便宜80元端出1200元，還要求標語冠以「行政院」，刻意淡化北北基桃的地方貢獻，藍白兩黨推動的普發現金也從民進黨口中的「毀憲亂政」，到堅持註記「行政院發」，可見每當政策受到民意支持，民進黨政府就是急著搶功。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法