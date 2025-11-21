推彰化健康蛋認證！ 林世賢轟彰縣府食安稽查、通報有漏洞

彰化市長林世賢（左）今天前往關心雞農。（記者湯世名攝）

近期毒蛋事件引發社會高度不安，宣布參選彰化縣長的彰化市長林世賢今天（21日）在關心雞農時指出，這次事件讓許多家長、早餐店、餐飲業者與民眾深感不安，更暴露出彰化現行食安稽查與通報流程仍有漏洞。食安是政府最基本的責任，不能每次都等到出事後才亡羊補牢。為此，他提出未來若當選縣長，將推動「健康蛋認證制度」，透過透明化、可追溯、可檢驗的地方食安管理機制，守護民眾每天的用蛋安全。

林世賢指出，彰化本身就是全台最重要的蛋品供應縣市，更應該在食安上走在最前線。根據統計，彰化縣內蛋雞場900多場，飼養2000多萬隻蛋雞，一年可生產43億顆雞蛋，產量為全國第一；等於全台每2顆雞蛋，就有1顆來自彰化，對全台的蛋品安全具有關鍵影響力。

「既然彰化供應全台一半的雞蛋，就更應該負起更高的食安標準與責任。」林世賢強調，「這次事件再次提醒我們，不能讓制度漏洞傷害任何一個家庭。」

為補強現行制度缺口，林世賢提出「彰化健康蛋認證」，只要蛋農加入，縣府即負責定期採樣檢驗，將所有禁藥（含芬普尼）列入檢驗項目，通過者才能張貼「彰化健康蛋」認證標章，讓家長、學校、早餐店與餐飲業者能一眼辨識、安全選用。

