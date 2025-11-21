交通助理員開單惹議 南市議員舉社區「自取店」違停案例力挺

台南市區常可見民眾為圖一時方便，隨意併排違停。（林依婷提供）

台南市交通助理員取締違停引發爭議，目前市議會也正在審查南市明年度的總預算，在市長黃偉哲宣布暫緩開單後，連日來各界爭論不斷。台南市議員林依婷今天質詢，舉自己社區違停為例力挺交通助理員，呼籲市長堅持住助理員預算，也請議會同仁為了台南的交通，不要刪明年度預算。

林依婷表示，他們社區前陣子開了一家蝦皮自取店，住戶原本很開心，結果卻是夢魘的開始。該店就在社區車道出入口旁，自開店後違停不斷，不管是取貨、送貨或保全來收錢全都違停，擋住了車道出入口視線，住戶每次要開車出門，險象環生，「還沒出家門，就先出車禍」。

請繼續往下閱讀...

林依婷說，要報警察，等警察來了，車也走了，不報警則一直違停，實在很困擾。後來社區提出兩方案，一是請蝦皮在上下班尖峰時段關閉取貨功能，但未獲官方回應；二是請社區保全站崗，驅趕違停，結果這比報警還有用。

她說，社區保全不能開單也無強制力，但卻解決社區違停長期的困擾。她不敢說助理員可徹底解決南市交通違停問題，但從她社區案例顯示，為何台南需要交通助理員。其目的不是要開單而是驅離，讓大家在台南可以好好騎車、開車，不要像開障礙賽一樣。驅離的工作，社區保全做得來，助理員也可以，只要在重大違停熱區不斷地巡邏，並只對併排、路口、人行道違停等重點開單，相信市民也不會反對。

市長黃偉哲表示，交通助理員的預算會來維護，也會請議會支持。社區保全都能做好的事，沒有道理交通助理員做不好。警察局長林國清則表示，助理員可以協助警方，減少交通事故發生，會要求助理員針對重大違停熱點執行。

南市警局統計，8月交通助理員上路後，取締嚴重違停5038件、每人每天平均開單9件；9月3489件、平均開單6件；10月1131件、平均開單2件；原府城6區今年8至9月發生死傷事故3229件，較去年同期減少61件，減少1.9％。

路口轉彎處違停嚴重影響交通，也險象環生。（林依婷提供）

南市議員林依婷今天質詢，力挺交通助理員，主張加強驅離違停而非以開單為目的。（擷取自南市議網站）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法