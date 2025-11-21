普發1萬正在領 嘉縣梅山鄉民12月加碼領3000元

梅山鄉長林俊謀（右）推動梅山鄉韌性經濟方案，鄉代會主席林茂山（左）表達支持。（資料照）

中央普發1萬元陸續開放不同管道提供民眾領取，嘉義縣梅山鄉公所推動「梅山鄉韌性經濟方案」普發鄉民慰助金每人3000元，將於12月8日至12日規劃18個場次發放，估計18個村約1萬7153人可領取。

梅山鄉長林俊謀表示，7月的丹娜絲颱風、西南氣流豪雨重創嘉義，梅山鄉農業、觀光等產業受重創，民宅毀損嚴重，鄉民的家園與生計都受到影響，獲鄉民代表會支持，將發放「梅山鄉韌性經濟方案慰助金」，盼讓受災戶修復家園、活絡地方觀光經濟。

請繼續往下閱讀...

林俊謀說，鄉民慰助金3000元採實體發放，第一階段從12月8日至12日規劃18場次發放，鄉親可依照村別前往領取；發放對象為8月31日前設籍在梅山鄉且至今沒有遷出的鄉民，8月31日前出生還未辦理出生登記的新生兒，或初設戶籍登記的新生兒，在領取期限前辦妥戶籍登記也可領取。

林俊謀表示，如沒有在發放期限內到各村領取者，將進行第二階段由民眾到公所社會課領取，今年12月31日前要領取，逾期視同放棄，相關日期與發放對象、方法，已經在公所網站上公告。

梅山鄉公所公布慰助金發放對象。（梅山鄉公所提供）

公所依村別規劃18場次發放3000元。（梅山鄉公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法