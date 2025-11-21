「投降論」興起瓦解民心！ 清大學者警告︰城池恐不攻自破

投降比較安全？清大學者黃貞祥提醒國人，若輸了心城池恐不攻自破。（照片取自黃貞祥臉書）

台灣中央政府近期透過村里系統發放「當危機來臨時」的《台灣全民安全指引》，但國民黨前發言人李明璇拿手冊當中的一句話來質疑政府，並稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的，守護人民才是」，對國民黨這樣的說法，清大學者黃貞祥認為，中共長期持續的認知作戰，台灣社會正被推向一個危險的思考模式–有愈來愈多人認為投降比較安全。這種氛圍看似無害，但本質上正是心理戰最成功、也最具破壞力的結果，如果民主社會相信「抵抗沒有用」、「投降可以保命」，那真正的崩潰不會發生在戰場上，而是發生在民心的瓦解。若輸了心，城池恐怕不攻自破。

在《台灣全民安全指引》手冊中的第19頁「倘若臺灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」，此內容被李明璇解讀是政府在恐嚇人民、把責任丟給地方，而且強調「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的，守護人民才是」。她這樣的言論也引發批評，黃貞祥認為，當投降比較安全的想法由政治人物帶頭倡議時，投降不僅成為輿論選項，甚至會被包裝為和平的選項。

請繼續往下閱讀...

但投降不會換來和平，投降後的台灣，不會如同許多人想像的那樣，繼續維持原本的生活方式。更可能發生的，是護照失效，鄰國限制入境，台灣人突然發現自己不能再自由旅行、不能再自由發聲、不能再自由選舉。更深層的，是銀行資產可能被凍結，網路被封鎖，新聞被統一口徑，甚至連「我是台灣人」這句話都會成為禁語。面對侵略者本身就是迫害者的情況，投降不能保護人民，只是把人民交出去任其宰割。政府在安全指引中強調「任何關於宣稱政府投降的訊息都是假訊息」並非散播恐懼，而是民主國家的基本責任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法