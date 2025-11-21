為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    迴力鏢來了！傅崐萁「沒執政能力就下台」打到徐榛蔚 被批救災只有49分

    2025/11/21 12:53 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮縣政府官員被叫上台，但大家交頭接耳一陣，還是搞不清楚林保署副署長前來開會的日期，被議員痛罵「縣府團隊是睡著了嗎」？（記者花孟璟攝）

    花蓮縣政府官員被叫上台，但大家交頭接耳一陣，還是搞不清楚林保署副署長前來開會的日期，被議員痛罵「縣府團隊是睡著了嗎」？（記者花孟璟攝）

    行政院政務委員季連成給自己在花蓮災區的表現打80分，但花蓮縣長徐榛蔚今天被議員打分數「只有49分」！民進黨縣議員張美慧批徐榛蔚「遇到事情就躲起來」，派處長參加中央會議，從不當面跟中央討需要，卻對議會稱「中央要負責」，就連中央林保署副署長8月7日到花蓮開會，官員也答不出日期，張美慧給徐榛蔚救災表現打49分、更直接送徐榛蔚「傅崐萁講過的一句話」。

    7月26日薇帕颱風外圍環流造成馬太鞍溪上游崩塌、形成堰塞湖，林業保育署副署長廖一光8月7日立即到花蓮拜會說明，建議盡早辦理疏散避難演練，當時主持會議的縣府秘書長饒忠以及參加官員今天被縣議員張美慧叫上質詢台詢問，卻忘了有這個會議，只見被叫上質詢台的農業、民政、消防與秘書長等一級主管交頭接耳後回答「日期還要再確認」，讓議員氣得痛罵「秘書長你指令做了嗎？日期、誰參加都說不出來，縣府團隊到底怎麼回事，都睡著了嗎」？

    張美慧也批，堰塞湖災害這麼大，為什麼徐榛蔚還可以跑出國？就算9月21日晚上8點宣布擴大撤離範圍，但一直到9月23日下午3點洪峰抵達，截至當天中午也還有50小時可應變，但縣長徐榛蔚只在事後說「中央應負責」，卻在災前的中央地方視訊會議答「已經撤離完成」，質疑當決策指揮官有好好決策嗎？

    張美慧說，給第一線執行的公務員打90分，但徐榛蔚只有49分，完全是失職、失能的指揮官，沒有發揮功能，季連成在中央前進協調所每天開會，縣長、副縣長、秘書長三長卻沒一人參加，只派一個行研處長去，指揮系統混亂，就連行政院長卓榮泰到災區，徐榛蔚也不出現，又要跟中央對立又不跟中央開口，只會對著縣議會說「堰塞湖是中央的責任」，她要把傅崐萁立委說過的一句話送給徐榛蔚「沒有執政能力就下台」！

    徐榛蔚則面露委屈說，9月23日早上花蓮縣府就到災區花蓮糖廠成立前進指揮所，且季連成到第8天之後才擔任總協調官，縣府也有調度中南區及全國機具到花蓮協助、分5大工區清理，「災後第1週是最辛苦的」，但馬上被張美慧批「中央前面也有別的協調官」，正是看到災區混亂狀況被全國鏟子超人認證、才會被發文在網路痛罵。

    徐榛蔚今天被議員打分數「救災只有49分」，傅崐萁曾批「沒有執政能力就下台」也成為迴力鏢，被議員送給徐榛蔚。（記者花孟璟攝）

    徐榛蔚今天被議員打分數「救災只有49分」，傅崐萁曾批「沒有執政能力就下台」也成為迴力鏢，被議員送給徐榛蔚。（記者花孟璟攝）

    林保署8月7日發新聞稿，副署長廖一光到花蓮拜會縣府，也與各鄉鎮公所及縣府開會，但似乎船過水無痕，今天議員質詢時大家都忘了日期是哪一天。（林保署提供）

    林保署8月7日發新聞稿，副署長廖一光到花蓮拜會縣府，也與各鄉鎮公所及縣府開會，但似乎船過水無痕，今天議員質詢時大家都忘了日期是哪一天。（林保署提供）

