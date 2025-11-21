林佳龍推動與海地、瓜地馬拉醫療合作 偕友邦共築健康未來

外交部長林佳龍20日會見友邦瓜地馬拉衛生部長巴諾亞（Joaquín Barnoya）​一行。（外交部提供）

外交部長林佳龍昨（20）日於外交部接待海地衛生暨人口部長席納勒（Bertrand Sinal）與瓜地馬拉衛生部長巴諾亞（Joaquín Barnoya）​，三方皆期盼台灣、海地與瓜地馬拉進一步深化醫療合作，攜手提升國民福祉。林強調，醫療無國界，醫療外交不只是榮邦，更是我們台灣人對基本人權的堅持，以及對人性尊嚴的珍視，未來將持續讓台灣的愛與善意在世界發光。

林佳龍今天在臉書說，海地與瓜地馬拉都是台灣的重要友邦，我國長年透過醫療外交造福當地民眾，讓台灣的善意跨越疆界、溫暖更多生命。他指出，總統賴清德具備醫師背景，對友邦醫療建設格外重視，也是外交部推動醫療外交的最大後盾，持續為友邦國民擘劃更健康的未來。

林佳龍說明，海地衛生暨人口部長席納勒與瓜地馬拉衛生部長巴諾亞昨日先後到外交部拜會，他與兩位部長就深化三國醫療合作進行交流，並共同盼望在既有基礎上進一步深化醫療合作，攜手提升國民福祉。

林佳龍指出，外交部已將「智慧醫療與健康產業」納入「榮邦計畫」八大旗艦項目之一，並將從強化醫院建設、援助醫療設備、建置醫療資訊系統、培育醫衛人才及建立永續給付制度等五大面向著手，協助友邦全面提升醫療量能與品質。

林佳龍表示，此次席納勒與巴諾亞部長來台參加「2025 台灣全球健康福祉論壇」，兩位部長在會議中都有意深化雙邊醫療合作，林佳龍對此樂觀其成。他強調，台灣願成為海地與瓜地馬拉的最堅強後盾，未來也將在人才培育等領域持續深化合作。

林佳龍並回顧，去年訪問瓜地馬拉期間，在巴諾亞部長陪同下前往聖胡安德歐斯（San Juan de Dios）醫院新生兒大樓視察。巴諾亞部長向他欣喜分享，該院目前可同時照護多達90名新生兒，已成為瓜地馬拉照護量能最完善的新生兒醫療醫院。

「每一位孩子都是天使，不分種族、膚色與信仰，都值得享有同等的醫療照護、被細心呵護」，林佳龍也說，醫療外交不只是榮邦，更展現台灣對基本人權的堅持與對人性尊嚴的珍視，外交部將持續讓台灣的愛與善意在世界發光。

外交部長林佳龍20日會見友邦海地衛生暨人口部長席納勒（Bertrand Sinal）一行。（外交部提供）

