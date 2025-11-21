李明璇稱「不投降不是政府該做的」 吳欣岱酸：你真不是中共內應嗎？

國民黨前發言人李明璇。（資料照）

針對國防部近日發放新版全民國防手冊，國民黨前發言人李明璇指稱，手冊中提到「任何有關國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息」的說法可笑，並稱，「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」。對此，台灣基進黨秘書長吳欣岱表示，「李明璇竟然要求政府在戰爭前去討論投降的可能性，不打你打誰？你真的不是中共的內應嗎？」

吳欣岱昨於臉書粉專發文提及，一個正常的政府，在和平時期本來就不可能公開說出「我們會在什麼情況下投降」。這不是逞強，也不是喊口號，而是最基本的國安常識。只要政府提前把自己的底線講出來，對手就能用更精準的威脅逼著我們崩潰。甚至不需要動武，光靠心理戰就能讓社會先倒。任何懂國防的人都清楚，戰爭最先崩潰的不是前線，而是民心。

放眼國際也是如此。瑞典、芬蘭、日本、美國，沒有一個民主國家會在官方手冊裡寫「我們可能會投降」。反而都是強調秩序、強調韌性、強調辨識假訊息，因為只要有人在第一時間散播「政府已經投降」的謠言，防線很可能還沒開始打，社會就先亂了。

台灣的位置更敏感。我們面對的是一個最擅長資訊戰的極權政權。只要在戰爭初期傳出「政府撤退」「領導人逃跑」，整個國家就會陷入恐慌。所以政府在手冊裡提醒「投降訊息是假訊息」，不是逞英雄，而是保護2千3百萬人。這是民防的地基，是避免社會瞬間崩盤的最低標準。

吳欣岱坦言，她講一個醫療上最直白的比喻。病人接受高難度手術，醫師和家屬當然全力以赴，因為那是一條生命。如果這時有人跳出來，拿著麥克風對外大喊：「這個醫生怎麼敢說絕不放棄？不要手術啦，風險很大，乾脆等死比較省力」，你會覺得這個人是善意提醒嗎？

吳欣岱痛斥，「明明就是在拆台，還會讓旁邊的人誤以為放棄才是負責任。李明璇這次的說法，就是這種三八又白目的等級，還可能害人一命」。

吳欣岱怒轟，這些本來都是常識。但她偏偏跳過常識，還反過來譴責政府的民防宣導。這已經不是天真，而是危險。到底是哪一邊逼你講出這種話？就算不是內應，也會讓人懷疑你到底站在哪邊？

吳欣岱最後說，請大家原諒我的語氣激動，因為戰爭不是可以拿來說笑的事。任何試圖模糊罪魁禍首、偷換概念的人，都是戰時最危險的。

針對李明璇言論，「Mr.柯學先生」臉書粉專也發文並酸說，「李明璇你怎麼不問問你家蔣介石呢？」

消息曝光後，許多網友看到貼文後相繼留言，有人說「不予置評的黨」、「坐實了國民黨逢共就跪」、「當年為何不投降，而不負責任地逃到這裡來？現在後悔了吧！」、「請她有病便立即去看醫生，拜託」、「投共黨還是滾回去他們的袓國，不要在台灣丟人現眼，也不要再讓他們破壞台灣，他們對這塊生養他們的土地沒感情，還一直剝削，很可惡！」。

