    政治

    政院版財劃法對基隆有利 基市府：持續與行政院協商中

    2025/11/21 12:32 記者盧賢秀／新北報導
    基隆市府說明預算編列情形。（記者盧賢秀攝）

    基隆市府說明預算編列情形。（記者盧賢秀攝）

    新修正財劃法基隆市的統籌分配款增加了73億元，整體歲入卻減少17億元，市長謝國樑近來表示節流困難，近日行政院提出院版財劃法提高縣市分配率，議長童子瑋認為是對基隆最有利，呼籲市長謝國樑支持。基隆市政府副發言人林廷翰表示，市府團隊仍持續與行政院協商中。

    童子瑋指出，院版財劃法，縣市獲配成長率是27.4％，是直轄縣市近2倍，也是國民黨版7.2％近4倍。且院版的人口加權比例，將65歲以上長輩的人口數，以1.2倍加權計算，這對超高齡的基隆市是項利多。

    童子瑋向謝國樑喊話，支持院版財劃法，修正國民黨版本的錯誤，才是對基隆最好的決定。

    市議員張之豪今天在市議會審查預算時指出，最近行政院提出的財劃法，依目前資訊比過去偏重直轄市，現在對地方縣市更公平，對基隆市分配經費增加多少？對改善地方財政拮据有所幫助。

    財政處處長謝妙蓮表示，目前尚未取得各縣市分配試算表，擴大分配規模對各縣市一定會增加分配額度。

    基隆市議會今天審查基隆市明年總預算。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議會今天審查基隆市明年總預算。（記者盧賢秀攝）

