賴清德午餐吃日本水產品 許美華：賴政府須好好把握這個歷史契機

賴清德總統昨（20日）透過臉書、Threads、X平台發文說：「今天午餐是壽司還有味噌湯」，並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現挺日心意。（圖擷取自賴清德X）

日相高市早苗日前對於「台灣有事」的表態，引起中國近日突然禁止日本水產品進口等經濟脅迫措施。賴清德總統昨（20日）透過臉書、Threads、X平台發文說：「今天午餐是壽司還有味噌湯」，並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現挺日心意。對此，反紫光奇遊團團員許美華認為，賴政府應好好把握高市早苗執政時期，在民間「台日友好」的基礎之上，與日本建立更具體的聯盟合作架構。

許美華於臉書發文提及，賴清德昨午餐吃生魚片壽司、味增湯，在中國宣佈禁運日本海鮮的時刻，立刻用行動表達挺日本。「賴清德吃壽司的照片，已經登上各大日本媒體版面，這樣就對了」。

請繼續往下閱讀...

最近日本跟中國為了高市強硬回應「台灣有事」而關係緊繃，中國各種報復手段陸續出籠，先是喊停中國觀光客，然後是干貝海鮮。雖然「台灣有事、日本有事」早在安倍時代就被提出來，但中國在當時的反應遠遠沒有今天強烈，顯然亞太、台海情勢，已經進入劇情緊張的新一季。

高市早苗因為獨特的個人強烈風格，民意支持度高達7成，這在日本政壇是極爲少見的，即使是當年高市的師傅安倍晉三都做不到。日本政局在過去20年，曾經換過十幾個首相，在過去五年，更曾出現好幾個「首相短命」的現象，換首相換到我都記不住。

現在高市早苗超高的支持度，應該可以擺脫過去幾年日本政局動盪的魔咒，打造出一段強硬面對中國、積極介入印太，值得期待的高市時代。

許美華認為，賴政府真的要好好把握這個歷史契機，在民間「台日友好」的基礎上，從海鮮、水果、農業、半導體到共同防禦，跟日本建立更具體的聯盟合作架構。就是高市早苗擔任首相的未來這幾年，對台灣非常重要。加油了！

賴清德。（圖擷取自賴清德X）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法