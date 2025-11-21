為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高市綠委挺高市！邱議瑩籲國航推千元優惠 鼓勵國人赴日旅遊

    2025/11/21 11:49 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委邱議瑩等人21日召開「高市挺高市」記者會。（記者廖振輝攝）

    民進黨立委邱議瑩等人21日召開「高市挺高市」記者會。（記者廖振輝攝）

    中國因不滿日本首相高市早苗重申「台灣有事即日本有事」，實施旅遊禁令並祭出報復性經濟制裁，影響日本觀光產業。民進黨立委邱議瑩今（21日）號召同黨籍立委相挺，強調台日友好情誼，並呼籲國國籍航空和觀光署推動赴日旅遊折價千元優惠，鼓勵國人赴日觀光。

    邱議瑩今天偕同許智傑、李柏毅、林楚茵、黃捷等民進黨立委，在立法院召開「高市挺高市」記者會。邱回顧，前日本首相安倍晉三曾提出「台灣有事就是日本有事」，今天台灣更要趁此機會向日本伸出援手，喊出「日本有事就是台灣有事」，「台日友好」的情誼應該在這時候再度充分展現。

    關於具體支持方式，邱議瑩向國籍航空業者喊話，建議可搭配中央政府普發現金新台幣1萬元的政策，由國籍航空發放1千元折價券，結合觀光署與日本官方接洽合作，共同推動更多旅遊方案，展現台灣人第一時間對日本的支持。

    許智傑強調，日本朝野政黨皆表態支持高市早苗的言論，呼籲國民黨也可以一起來支持高市，這是「國跟國之間尊嚴的問題」，呼籲國民黨可以參考日本朝野政黨表現多加學習。

    李柏毅則以高雄經驗為例，指出高雄電影節過去曾遭中國封殺，如今日本因為挺台遭制裁，處境與當年高雄相似，高雄立委更應站出來表態。

    黃捷認為，高市早苗對台灣的支持十分重要，台灣不應該讓日本感到孤單，呼籲國人應用實際行動支持，包含多採購日本水產、多赴日本觀光等。

    林楚茵也談到，過去安倍晉三吃台灣農產挺台灣，希望今天台灣也要展現「吃人一口還人一斗」的精神。

    民進黨立委邱議瑩（右）21日召開「高市挺高市」記者會，邀請同黨立委許智傑（左）等人出席，以行動力挺日本首相高市早苗的挺台立場，也展現台日友好情誼，更喊話國籍航空和觀光署推動赴日旅遊折價千元優惠，鼓勵國人多多赴日觀光。（記者廖振輝攝）

    民進黨立委邱議瑩（右）21日召開「高市挺高市」記者會，邀請同黨立委許智傑（左）等人出席，以行動力挺日本首相高市早苗的挺台立場，也展現台日友好情誼，更喊話國籍航空和觀光署推動赴日旅遊折價千元優惠，鼓勵國人多多赴日觀光。（記者廖振輝攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播