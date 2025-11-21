社團、原民祭儀補助變3倍！徐榛蔚被批浮編預算也不普發現金

花蓮縣長徐榛蔚被民進黨議員張美慧叫上質詢台，雙方互嗆場面火爆。（記者花孟璟攝）

新財劃法花蓮明年增147億，民進黨縣議員張美慧今總質詢時要求花蓮縣長徐榛蔚答覆「是否普發現金」，徐榛蔚強調縣府「重視財政紀律」不發，馬上被張美慧打臉縣府預算「為特定目的」浮編、亂編！包括部落傳統祭儀、社團補助都變3倍，徐馬上扯中央也有編，讓議員爆氣「我要問的是你花蓮縣政府」，要不要普發現金也是縣長權責，「請縣長不要再亂扯」！

張美慧攤開縣府明年115年度預算，洋洋灑灑列出大篇幅預算亂編「錢沒有花在刀口」！她說，農會產銷班開班會補助，今年40萬元、明年變600萬元；補助宮廟宗教預算從2000多萬變3600萬元、原住民傳統祭儀補助從770萬元增到2500萬元、學生營養午餐雖納入高中有補助，但物價高漲下每餐卻仍維持50元？明年夏戀嘉年華預算4000萬元，比今年增1000萬元，就連縣府國外參訪預算各局處加總也高達4、5000萬元，痛批「是配合縣長要畢業旅行嗎」？

張美慧批，縣府115年預算編列倉促，而且可明顯看出「為了特地目的」編列，沒有考慮人民需要，因去年到今年的天災，花蓮人非常需要普發現金以刺激花蓮內需，要求縣長徐榛蔚上台回答「到底要不要普發現金」！

但徐榛蔚一下子扯「中央也有編社團預算」、又說縣府重視財政紀律，要先推動基礎建設及社福教育建設，且社團跟產銷班都不是給特定對象，更說「花蓮不會像陳菊、陳其邁舉債三、四千億」，不能像高雄一樣寅吃卯糧，強調可以比照中央、學習農業部及文化部發放農遊券及文化幣。

張美慧則強調，花蓮的財政狀況不差，歲計賸餘、累計餘絀也有23億元，花蓮這也是超徵啊、也該還錢於民，縣府強調現金普發政政策的順序要放在後面，但花蓮從前年到今年還有102件災修工程還沒完成，原因就是縣府量能不足、執行率太低，最近3年共開185個職缺，但給的薪水比台東還低，工程約用技術人員最高薪俸還比不上台東的最低標準，沒有專業公務員願意分發到花蓮，縣府最大的問題就是「該編的預算不編，每一項預算都有特定目的」！

面對張美慧不斷追問，徐還被問到一度語塞「暫停10秒鐘」，徐榛蔚反批「議員要理性，不要護航太過」，又說普發現金「不是YES OR NO」，張美慧說，如果縣長不肯回答，那就是拒絕普發現金，「如果你不反駁，就當作是縣長你的答案！」

