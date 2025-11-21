陳智菡誣指林智堅圖利判賠30萬 吳靜怡：法院認證造謠仔

陳智菡去年發文指稱，林智堅任內通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增至450%，比京華城560%到672%比例更高，並質疑「明顯圖利」，林智堅為此提告，法院則判陳智菡應賠償30萬元。（資料照）

民眾黨立院黨團主任陳智菡去年在臉書發文，指稱林智堅任內通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增至450%，比京華城560%到672%比例更高，並稱「明顯圖利」，林智堅為此提告，法院則判陳智菡應賠償30萬元。對此媒體人吳靜怡批評，「法院認證造謠仔，侯漢廷懂得道歉，陳智菡卻繼續點火？」

吳靜怡在臉書發文質疑，「法院認證造謠仔，侯漢廷懂得道歉，陳智菡卻繼續點火？」她表示造謠仔成為藍白新產物，同樣法院認證造謠，為什麼藍營侯漢廷至少表面上選擇公開向郭智輝道歉，想要止血，而白營一貫上行下效，陳智菡指控林智堅承諾兒童醫院容積率，遭法院判賠後仍堅稱自己「沒有說錯」？

吳靜怡質疑陳智菡持續批評司法、宣布上訴，甚至發文「為司法致哀」持續反攻，永不認錯！她認為上訴本身就是一種「政治策略」，道歉對陳智菡而言比造謠更危險

對此鄉民也笑稱，坐領高薪的「陳二十」，搖身變成法院認證的「陳三十」！只要進入二審、三審，陳智菡就能給自己一個說帖「我不是造謠，案件還在審」甚至還能夠偽裝自己成為政治受害者，民眾黨所有涉嫌犯罪者，都如此標配。

吳靜怡猜測，陳智菡背後一定有高人指點，不然怎麼知道過去法院所提的刑事裁定內容？就如同侯漢廷、王鴻薇哪裡來的人力去跟監前經濟部長郭智輝、總統府秘書長潘孟安呢？偏偏他們三個人，一個疑似撿了人家邊角料、一個還付錢買、一個是整天幫自己黨主席護航，正好都跟黃國昌有關！

吳靜怡直言，「養狗仔、真造謠」狗仔案只是揭開了其中一角，藍白黃造謠產業鏈不知道運作多久了，利用未經查證的資訊製造爆點，再靠政治情緒把它擴散成重要輿論，簡直臭不可聞！

