馬郁雯公開妨害名譽判決書 怒轟：絕不縱容任何一株草

馬郁雯。（資料照）

前電視台記者馬郁雯今公開一份「台灣台北地方法院刑事判決」，提告一名姓劉男，被告因妨害名譽，經檢察官提起公訴，判決書指出，「劉在原犯散布文字誹謗罪，處有期徒刑4月，得易科罰金」，馬郁雯堅定表示，「面對這些躲在鍵盤後方的惡意，我絕對不會縱容任何一株草，為了捍衛個人名譽，我會追究到底」。

馬郁雯今日於臉書粉專「馬郁雯 Wendy」發文提及，馬郁雯提及，先前為了1500萬獨家新聞，這整整1年多至今，小草惡意性騷影射、妨害名譽，她一律提告，就在今年9月，一名劉姓小草被檢方依加重誹謗提起公訴，上個月北院首度開庭，18號一審判決結果出爐，他因散布文字誹謗罪被判處有期徒刑4個月，而他的性騷擾申訴則是同步進行當中。

請繼續往下閱讀...

馬郁雯坦言，她說過非常多次，絕對不會姑息這些不實造謠，這些人請勇於為自己的行為，付出代價，不要開了庭就搬出爸爸、媽媽來道歉，也不要敢做不敢當，瞎扯打錯字，辯稱原意不是這樣。先前小草的案件，她全數針對刑事部分提告，且同時附帶性騷擾申訴，刑事成立就去坐牢，性騷擾成立就當一輩子性騷犯。後續還有很多的案件進行中，你們一個都別想跑！

而在一審宣判當天早上，她也接到來自某科大的性平會線上訪談，因為小草涉嫌留言性騷，當時我一併提出申訴，校方也將召開性平會進行評議。

馬郁雯強調，「無論我過去身為記者，還是此刻我是議員參選人，我捍衛名譽的決心都不會改變」。

相關新聞請見︰

男留言「1500 1H2S?」辱馬郁雯還辯「1500」是時間 被法官打臉

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法