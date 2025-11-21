為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    輿情曝鄭麗文「3用意」 聲量看政治：正悄悄把台灣底線往中國推

    2025/11/21 11:24 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文上任後，親中言行曾多次引發爭議。粉專「聲量看政治」指出，從鄭麗文近期新聞輿情來看，大概有「測風向、秀忠誠、養聲量」三種用意。此外，對台灣社會，她在測試一條危險的紅線。台灣人能被「和平」兩個字騙到什麼程度。她也正把台灣社會的底線，一點一點往中國那邊推。

    「鄭麗文正在表戰功、立忠誠，測試台灣的言論容許度。」聲量看政治今日發文表示，從鄭麗文最近的新聞輿情來看，她真正的用意大概是測風向、秀忠誠、養聲量。第一， 向支持者展示「你看，我讓整個台灣都在討論我的和平路線」。第二，向中國展示「你看，我已經在台灣社會測試並推廣你們要的語言」。第三，向國民黨內展示「現在所有鏡頭都在我身上，你們不喜歡也得靠我選舉」。

    粉專指出，如果直接觀察鄭麗文最近的新聞，可以發現她是在對中國、對國民黨內部、對台灣社會進行一場測試。首先，對中國，她在證明自己有多「好用」。從接受「一個中國」到說普廷不是獨裁者，從「國共要先和解」到黨內中常委跑去中國談統一，再到藍白合裡，她扮演「溫和派說客」，負責把這套論述包裝成「和平」、「務實」、「保台」。

    她是在展示自己已經成功把這些說法丟進台灣主流媒體，還引發大量討論跟反彈。對一個統戰對象來說，這正是「有成效」的證據。

    再來，對國民黨內部，她要證明「現在全台媒體都在講我，你們不能不算我一份」。不論是藍白合、2026地方選舉布局，還是跟韓國瑜、黃國昌見面，她都被放在畫面正中央。這種曝光，對傳統「老藍男」來說可能是風險，但對她來說是籌碼。她可以反過來說「你看，我能把話題炒起來，你們想選舉，就需要我這種人。」她是在向黨內展示自己的「戰場價值」。

    最後，對台灣社會，她在測試一條危險的紅線。台灣人能被「和平」兩個字騙到什麼程度？她一邊講「國防預算太高」、「台灣不要火上加油」，一邊喊「國民黨要當和平締造者」，同時又讓身邊的人拋出「一國兩區」、「接受一中」這種話。當社會反應只停留在「覺得很扯」、「網路罵一罵」，但沒形成真正的政治代價時，她就會認定，這條線還可以再往前踩一點。

    粉專指出，所以最近的新聞輿情是鄭麗文「主動進攻」的戰功表。她知道自己爭議很大，但她更清楚一件事，在這個演算法時代，只要大家還在談她，她就有機會幫別人說話、幫別人包裝，順便把台灣社會的底線，一點一點往中國那邊推。

