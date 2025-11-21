發聲挺日本 陳其邁：「高市挺高市」理所當然

陳其邁強調「高市挺台灣，高市挺高市，這是理所當然的！」（記者葛祐豪攝）

日本首相高市早苗的「台灣有事即日本有事」，引來中國的旅遊禁令等報復性經濟制裁，民進黨立委邱議瑩今（21）日在立院召開「高市挺高市」記者會；高雄市長陳其邁呼應邱議瑩的說法，在高雄市議會受訪時也強調高市挺台灣，高市挺高市，這是理所當然的！」

邱議瑩在立院記者會指出，中國禁止國人赴日旅遊，使日本觀光業受到巨大衝擊。這句「台灣有事日本有事」是前首相安倍晉三的經典名言，如今日本因挺台遭到攻擊，台灣更應在關鍵時刻表達支持，呼籲國人可將政府普發的1萬元現金用於赴日旅遊，並建議由國籍航空推出千元折價券，觀光署與日本官方合作推出更多旅遊方案，以實際行動展現「日本有事、台灣有事」。

高雄市長陳其邁今天於議會總質詢，媒體於聯訪時詢問他「中國對日本祭出旅遊禁令，市府會不會呼籲高雄民多前往日本旅遊？」

陳其邁表示：「高市挺台灣，高市挺高市，這是理所當然的！」市府固定與日本交流協會高雄事務所合作，舉辦台日水果節等節慶活動。他也提到「德不孤必有鄰」，台灣民間像慈濟等團體，在國際活動積極參與，如果能夠加強台日之間的人民、政府各層級的交流，對台灣來說，這是正面的意義。

陳其邁強調，高市首相對東亞安全局勢非常熟悉，怎樣加強彼此合作、建立互信基礎，深化各種不同的交流，是非常重要的事情。

邱議瑩（右二）在立院召開「高市挺高市」記者會。（邱議瑩提供）

