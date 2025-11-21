台、日以前也沒現在這麼好！黃暐瀚曝關鍵轉折點

台日友好示意圖。（資料照）

日本首相高市早苗「台灣有事」的發言，使北京政權採取禁止日本水產品進口等經濟脅迫措施。賴清德總統20日透過多個社群平台發文說：「今天午餐是壽司還有味噌湯」，並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現力挺日本心意。對此，媒體人黃暐瀚坦言，台灣跟日本以前也沒現在這麼好。是因為2011年「三一一大地震」之後，台灣捐了200億日幣（世界捐款最多國家），震驚了日本人。

黃暐瀚昨於Threads平台發文，並附上他在媒體《品觀點》的「暐瀚觀點」節目影片，內容提及「其實，台灣跟日本以前也沒現在這麼好。是因為2011年「三一一大地震」之後，台灣捐了200億日幣（世界捐款最多國家），震驚了日本人」。

黃暐瀚指出，當時日本人不理解，台灣為什麼對日本這麼關心？這麼好？更不理解為什麼日本政府要礙於「第三國」的外交壓力，從來不敢「感謝台灣」。連2012年週年追思會，都沒邀請台灣的代表上台獻花。於是日本民眾開始自發接力感謝台灣，善待台灣的觀光客，終於在換首相之後，野田佳彥2012年底換安倍晉三，2013年台灣的代表沈斯淳出席追思，這年中國就缺席了。

「善，可以帶來更多的善；恨，只會讓彼此糾纏」黃暐瀚坦言，你說台灣人對日本特別好嗎？其實也不是。2008年5月，中國汶川大地震發生之後，台灣也慷慨捐出70.5億新台幣（15.2億人民幣）前去救援，這個數字比日本三一一的68.4億新台幣還要更多。

黃暐瀚指出，「Taiwan can Help！Taiwan is supporting！願善，帶來更多的善，別讓仇恨蔓延」。

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「前不久日本網友Po當年日本感謝台灣的廣告，他們沒有忘記」、「不知道為什麼，默默看到眼睛酸酸的…台灣人，在這麼艱難的環境下，還是都保持著善良，為什麼總是有人要毀滅台灣呢？中國有中國立場就算了，現在最難過的是，很多台灣人也開始宣揚中國的主張，其中最令人感到不恥的便是那些與中國為伍的政治人物」、「捐給日本，感謝你一輩子。捐給中國，照三餐騷擾你」、「捐給中國，錢根本不會到災民身上，跟捐給花蓮國有87分像？捐給日本人家到現在還在感謝，被謝到真的都不好意思了」。

