    首頁 > 政治

    藍白今立法院闖關公投法綁大選、修財劃法為離島解套

    2025/11/21 10:06 記者劉宛琳／台北報導
    立法院今日上午國是論壇後，行政院長卓榮泰趨前向國民黨立委楊瓊瓔說明交換意見。（記者廖振輝攝）

    行政院昨天公佈院版財劃法，內容引發藍白不滿，國民黨團、民眾黨團今天打算在立法院會闖關「財劃法」第16條之1修正草案，表達對政院版財劃法的不滿。國民黨團書記長羅智強表示，今天關於財劃法離島公式的部分，國民黨團有列案，請民進黨尊重離島的權益，希望今天能把離島財劃法修正草案的部分通過。

    針對政院版財劃法，國民黨團書記長羅智強昨表示，無法接受，行政院踐踏民意，毀憲亂政的惡劣行徑。民眾黨團昨也聲明，院版修法完全背離立法院當初修訂財劃法要改善財政分配嚴重不均的美意，大開民主倒車，忝不知恥，民眾黨團將提出具體作為，反制行政院毀憲亂政作為。

    除此之外，今天院會也擬處理攸關公投綁大選的「公投法」第23條修正法案，以及「李四川條款」的「地方制度法」部分條文修正草案，以及「職業安全衛生法」部分條文修正草案。

    針對公投綁大選的部分，羅智強表示，「不要把公投綁大選當作洪水猛獸」，這是高雄市長陳其邁當年力挺公投綁大選的名言，另外前民進黨立委蔡同榮也一生推動台灣的公投，其中一個最重要主張就是公投綁大選。今天不爭氣的不肖子孫把民進黨幾十年來堅持的公投綁大選關到鳥籠去，所以今天在野黨是幫民進黨的祖先來教訓民進黨背叛公投、背叛民主的這些徒子徒孫，今天國民黨跟民眾黨，會一起來恢復公投綁大選。

    立法院今日上午國是論壇後，行政院長卓榮泰趨前向國民黨立委楊瓊瓔說明交換意見。（記者廖振輝攝）

