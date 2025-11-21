國發會主委葉俊顯：面對全球政經局勢變動厚植實力是唯一方式

國發會主委葉俊顯。（記者陳怡伶攝）

今年4月美國宣布對等關稅以來，全球貿易局勢震盪，國內企業信心也受到影響。面對國際經濟不確定與地緣政治角力加劇的環境，國發會主委葉俊顯接受本報「官我什麼事」專訪時表示，因應全球政經局勢的改變，地緣政治的風險，厚植個人跟國家的實力是唯一不變的方式。

葉俊顯指出，我們都知道，未來AI會是引導全球，甚至全世界的經濟走向，勢必也會掀起另一場工業革命。AI將會深入影響我們日常生活當中，食衣住行育樂等。

請繼續往下閱讀...

為了因應這樣的趨勢，政府將全力推動發展「五大信賴產業」裡頭，包括安控、次世代通訊、半導體、軍工以及人工智慧。政府要全力推動「五大信賴產業」，具體的作法就是推動AI新十大建設。

葉俊顯說明，AI新十大建設是由4個部會一起來協助，包括國發會、國科會、數發部以及經濟部，目標是希望創造15兆以上的產值、50萬以上高薪就業，還有3個以上國家級的實驗室，實踐台灣成為智慧科技島的願景。

AI新十大建設有3大主軸，分別是智慧應用、關鍵技術以及數位基磐。

智慧應用的部分，包括軟體應用、百工百業智慧應用，還有全民智慧生活圈；關鍵技術包括矽光子技術、量子能力，還有無人載具；數位基磐部分，包括主權AI、算力中心，還有資料治理、智慧政府以及AI人才培育、創新創業。

國發會將利用這三大軸心，讓生活AI化、產業AI化、台灣AI化，帶動台灣全面升級，加速邁向智慧國家的目標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法