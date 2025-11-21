為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國發會主委葉俊顯：面對全球政經局勢變動厚植實力是唯一方式

    2025/11/21 10:10 記者吳欣恬／台北報導
    國發會主委葉俊顯。（記者陳怡伶攝）

    國發會主委葉俊顯。（記者陳怡伶攝）

    今年4月美國宣布對等關稅以來，全球貿易局勢震盪，國內企業信心也受到影響。面對國際經濟不確定與地緣政治角力加劇的環境，國發會主委葉俊顯接受本報「官我什麼事」專訪時表示，因應全球政經局勢的改變，地緣政治的風險，厚植個人跟國家的實力是唯一不變的方式。

    葉俊顯指出，我們都知道，未來AI會是引導全球，甚至全世界的經濟走向，勢必也會掀起另一場工業革命。AI將會深入影響我們日常生活當中，食衣住行育樂等。

    為了因應這樣的趨勢，政府將全力推動發展「五大信賴產業」裡頭，包括安控、次世代通訊、半導體、軍工以及人工智慧。政府要全力推動「五大信賴產業」，具體的作法就是推動AI新十大建設。

    葉俊顯說明，AI新十大建設是由4個部會一起來協助，包括國發會、國科會、數發部以及經濟部，目標是希望創造15兆以上的產值、50萬以上高薪就業，還有3個以上國家級的實驗室，實踐台灣成為智慧科技島的願景。

    AI新十大建設有3大主軸，分別是智慧應用、關鍵技術以及數位基磐。

    智慧應用的部分，包括軟體應用、百工百業智慧應用，還有全民智慧生活圈；關鍵技術包括矽光子技術、量子能力，還有無人載具；數位基磐部分，包括主權AI、算力中心，還有資料治理、智慧政府以及AI人才培育、創新創業。

    國發會將利用這三大軸心，讓生活AI化、產業AI化、台灣AI化，帶動台灣全面升級，加速邁向智慧國家的目標。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播