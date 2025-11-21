陸委會嗆「一國兩區」是政治語言 蕭旭岑：去看蔡英文前主委的話

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

國民黨副主席蕭旭岑日前接受媒體訪問時指出，國民黨主席鄭麗文的兩岸路線就是回歸包含「一國兩區」規定的中華民國憲法，昨遭陸委會副主委梁文傑質疑「一國兩區」只是政治語言而非法律語言，在中共不承認中華民國的情況下，爭論「一國兩區」的問題就如問道於盲，蕭旭岑今日上午受訪回嗆稱，前陸委會主委蔡英文是全台灣第一個講「一國兩區」4個字的人，請陸委會回去看一看蔡英文前主委的話，再來做評論。

蕭旭岑表示，如果按照陸委會的說法，「統戰」2個字也不是法律語言，為什麼民進黨一直拿來迫害台灣人民？他要請問陸委會主委邱垂正、陸委會副主委梁文傑，前陸委會主委蔡英文在2002年4月4日先講了「一國兩區」，請問兩人要如何評論？

蕭旭岑還說，蔡英文是全台灣第一個講「一國兩區」4個字的人，這代表蔡英文也知道「一國兩區」的說法，符合中華民國憲法以及台灣地區與大陸地區兩岸人民關係條例，一切合憲合法，「請陸委會回去看一看蔡英文前主委的話，再來評論！」

