為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳其邁還沒領「普發1萬」 透露這樣規劃

    2025/11/21 09:40 記者葛祐豪／高雄報導
    陳其邁透露自己還沒領普發1萬，「領到會捐給慈善團體！」（記者葛祐豪翻攝）

    陳其邁透露自己還沒領普發1萬，「領到會捐給慈善團體！」（記者葛祐豪翻攝）

    政府普發1萬現金，高雄要如何吸引各地民眾來消費？市議員李雅靜今（21日）於議會總質詢時詢問市長陳其邁，相較其他縣市如台中、台南都有加碼活動，目前市府無作為、一片靜悄悄；對此，陳其邁強調市府會於農曆過年前妥適規劃，他也透露自己還沒領1萬，「領到會捐給慈善團體！」

    李雅靜表示，高雄不能只有演唱會經濟，更需要庶民經濟，「普發現金1萬元，別的縣市都在衝了，只有高雄還在睡！」她建議市府可串聯大型活動，針對外縣市旅客，推出消費滿1千元發票登錄，抽20萬元現金；在地市民消費滿500元可參加抽獎、最大獎50萬等。

    對此，陳其邁回應說，1萬元普發現金，每個人的規劃不同，他自己還沒領，「領到會捐給慈善團體」，有些人則要貼補家用。

    針對如何利用普發1萬促進高雄消費？陳其邁表示會請經發局檢討，民眾不見得領到錢會在短時間花掉，市府會於農曆過年前妥適規劃；他也強調高雄11、12月活動多，但李雅靜批評這些都是例行性活動，市府依舊沒規劃。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播