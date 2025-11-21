藍營擬修國籍法保障中配參政權 葉耀元嗆：為什麼「中配」可以特定立法不受規範？

立法院國民黨團昨日召開記者會。（資料照）

立法院國民黨團昨日召開記者會，為保障中配參政權，國民黨團將提出「國籍法」修法，訂定「防小人條款」，直接規範「陸配參政權不受國籍法規範」。面對陸配在台參政權已死的提問，陸委會昨間接證實，目前很可能就是這樣的結果。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元質疑，「為什麼『中配』可以特定立法不受國籍法規範？」、「到底是國家安全重要還是中國配偶的參政權重要？」

葉耀元今日於「葉教授的國際事務學院 」臉書粉專轉發「陸委會證實『陸配參政權已死』」媒體報導截圖，內容提及政府要求中配「放棄國籍」才能參政，引發爭議。內政部次長吳堂安昨天表示，雙重國籍就是不能擔任公職。陸委會昨天在例行記者會也間接證實，內政部的要求導致陸配參政權「已經是死亡狀態」。國民黨立院團昨天稱，會修法將「國籍法」新增「防小人條款」，讓陸配參政權不受國籍法規範。

葉耀元發文說，請問國民黨立院黨團，為什麼「中配」可以特定立法不受國籍法規範？他講一個很現實的問題：到底是國家安全重要還是中國配偶的參政權重要？而且很多人一直搞不清楚重點，是中國政府不願意出示該規劃中國人的放棄國民證明。其他國家都沒有這個問題，為什麼我們要為了中國設定例外條件呢？

葉耀元酸說，「保護少數的權益？呵，等到國家沒有之後我還真想知道你要保護誰的權益呢」。

許多網友看到貼文後相繼留言，有人說「應該是『不放棄中國國籍的陸配不能有台灣的參政權』！非常合理！台灣的國安優先於一切！」、「中國籍就該永久禁止擔任公職，除戶籍根本沒有公信力可言」、「防小人條款？ 所以那個中配是小人囉？」、「可悲的是台灣很多人都挺羅智強的言論，認為大陸人比民進黨有水準可以為民服務的不在少數」。

