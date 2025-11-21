跟上國際趨勢普發「全民安全指引」 林飛帆：全民有準備台灣就更安全

國安會副秘書長林飛帆推廣正發放的台灣全民安全指引，強調是國際共推趨勢。（截自林飛帆臉書）

為強化全民面對災害的應變韌性，政府正在向全國900多萬家戶發放《臺灣全民安全指引》，國安會副秘書長林飛帆前天與內政部人員前去台北市的部分里辦公室，了解發放狀況。他透過臉書表示，這本小橘書目的是讓全國民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救的資訊。這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢。

林飛帆提到，長期處在俄羅斯軍事威脅下的國家，如芬蘭、瑞典、波羅的海三小國均有發行政府出版印製的全民防衛手冊。瑞典去年也更新了手冊，一樣家家戶戶普發，而瑞典人民將此視為必要的須知。更重要的是，瑞典從1943年以來，直到現在，每一版的全民防衛手冊，都告訴瑞典人民，一旦瑞典遭到武力攻擊，瑞典人不會放棄抵抗，更不可能投降。

請繼續往下閱讀...

林說，法國政府昨也發表給全法國民眾的安全指引，書名叫做Tous Responsables ，意思是，「人人有責」，非常直白了當，而法國手冊內容涵蓋核攻擊、侵略、恐攻、天災等給民眾的指引，也與台灣一樣有給民眾的物資儲備清單推薦。

「台灣也接上了這個國際趨勢」，林飛帆表示，政府正在向全國900多萬家戶發放《臺灣全民安全指引》，只要設有戶籍的家戶都能收到這本小橘書。雖然我們的步伐確實比許多一樣遭遇威權軍事威脅的國家慢了一些。不過，有開始總是為時不晚。現在開始準備，就能建構更強韌的社會，更有力量的國家，也更能嚇阻敵人威脅。

他說，全民有準備，台灣就更安全！手冊前天正式發放，非常感謝所有里長、里幹事、公所人員的協助。這份《安全指引》將分四梯次，於明年1/5日前完成全國發放。若已經拿到歡迎也拍照上傳讓更多人知道這份資訊；若還沒拿到，請不要擔心，可以想居住地里長、里幹事、或區公所詢問，若是有不慎遺失，或是因故沒有拿到，也請向區公所詢問。

國安會副秘書長林飛帆推廣正發放的台灣全民安全指引，強調是國際共推趨勢。（截自林飛帆臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法