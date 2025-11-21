諷鄭黃會各種試探互掐 吳崑玉：藍鳥領飛暗示黃國昌乖乖當小白別亂超車

鄭麗文與黃國昌會面，吳崑玉發長文分析，指這是兩個投機客和背骨仔的見面會，過程中雙方互相試探底線及互掐，並沒有達成什麼實質性的進展。他也提到，鄭麗文送的花鳥瓷盤表面看是藍白同行，但畫中的藍鳥展翅前飛，另一隻接近底色的白鳥則是跟隨在後，暗指小白得乖乖跟好別亂超車。（資料照）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日首度會面，政治評論員吳崑玉對此發出近2500字長文分析，指這是兩個投機客和背骨仔的見面會，過程中雙方互相試探底線及互掐，並沒有達成什麼實質性的進展。吳崑玉也指出，現場的位置安排以及送給對方的禮物，也顯示雙方都在互搏心機，黃國昌雖然送了燈但卻連開關在哪也不知道，反而是被鄭麗文順手把燈關了。至於鄭麗文送的花鳥瓷盤，雖然表面看是藍白同行，但畫中的藍鳥展翅前飛，另一隻接近底色的白鳥則是跟隨在後，暗指小白得乖乖跟好別亂超車。

吳崑玉在臉書分享，國民黨黨主席選完一個月後，鄭麗文、黃國昌終於見面，雙方圍繞在野整合談論四大主題，具體結論僅及於雙方智庫整合、雙方幕僚團隊對接等日常事務，未觸及選舉提名等深水區。倒是兩位主席花了1個鐘頭一起罵民進黨和賴清德。

請繼續往下閱讀...

吳崑玉表示，「文昌會」場地佈置不像川習會那種兩排人馬面對面依次落座式的談判模式，也不像聚會聯誼式的交叉比鄰，也不像大罷免時朱黃會的同框同桌，促膝長談，這次鄭黃二人在觀眾席雖然比肩而坐，上台落座發言時卻相隔甚遠，各自握著麥克風隔空喊話，這不太像是兩位好友共議啥事，而更像質詢台上或辯論場上的各自表述，代表兩個政黨雖有合作意願，但雙方差距仍然甚大。

吳崑玉提到，黃國昌送鄭麗文一個水泥基座的鎢絲燈，意思大概是「千年暗室，一燈即明」，而蔥哥就是那顆「一燈」。鄭麗文送黃國昌的是鶯歌陶瓷買的工筆國畫花鳥瓷盤，畫作主角是一隻藍色的鳥展翅前飛，另一隻白色但帶點灰的鳥跟隨在後，大概意思是「比肩齊飛，藍白同行」。不過這張畫顯示藍鳥是主角，白色的鳥貼近底色，不仔細看還看不太到，而且跟隨在後。暗指黃國昌別亂超車，顯然老藍沒有與小白「比肩同行」的意思。

吳崑玉表示，黃國昌顯然對自己的禮品不熟，一時間還找不到燈的開關，拍完照收禮時，鄭麗文順手把燈關了，讓網友笑說原本是「關燈大師」想去關燈，但關燈的其實是鄭麗文啊？！

吳崑玉也質疑，民眾黨一直專注於搞文宣、追聲量，號稱可以抓到年輕票，但組織盤奇弱，根本沒有獨立勝選的可能。藍營只需要民眾黨不鬧事，不太可能把首長大位拱手讓賢。對於黃國昌肖想國民黨讓出新北市長大位，吳崑玉認為國民黨不可能交換，只是現在仍需戒急用忍，不能在野開撕，讓民進黨漁翁得利。

吳崑玉也諷刺，黃國昌的算盤其實有點像老想抄近路的妄想症患者，他要代表藍白陣營選新北的最大障礙是李四川，所以他一宣佈參選就去找蔣萬安，希望他拉住李四川。現在去拉鄭麗文，也是希望鄭麗文摁住李四川。但鄭麗文也不是笨蛋，黃國昌是精明的背骨仔、投機客，她也不遑多讓。吳崑玉認為，這次文昌會不是朝向「文昌配」前進，而是兩個投機客和背骨仔在表面握手，私下互掐，都想在未來3個月內吃掉對方。

吳崑玉提到，鄭麗文最後的警告，其實是講給蔥哥和柯P聽的。她說如果有「惡意破壞或願賭不服輸，自己不是最佳候選人，還不惜破局參選到底，就是祭出黨紀處分。」而上一個撕毀藍白合協議、執意參選到底的人就是柯P，這顯示鄭麗文是在警告蔥哥，願賭服輸，若有人賭輸翻桌，那就該「天下共誅之」。至於智庫整合，那根本不重要，兩黨智庫學者早就是互通的。

吳崑玉直言，這場投機客與投機客的見面會，並沒有達成什麼實質性的進展，反而更像一場互相搏心機的，互相試探態度與底線的互掐大會。因為兩個領導都是精明人，而且永遠算得只有自身的好處。且私下顯然沒有綿密的幕僚前置作業與談判，雙方領導者只能「盍各言爾志」，共同演出一場秀以安民心。至於最後會不會搞到彼此爭奪家產、兄弟鬩牆？還是得看未來幾個月的政治情勢發展，最終由實力決定勝負。

吳崑玉發文全文如下︰

鄭黃會贈「藍鳥領飛」瓷盤 國民黨送禮潛台詞白營看懂沒？

國民黨黨主席選完一個月後，鄭麗文、黃國昌兩位主席昨天終於見了面，史稱「文昌會」。雙方都擺出大陣仗，帶上了黨秘書長、文宣部、組織部主管等一級幹部與會。雙方圍繞在野整合談論四大主題，具體結論僅及於雙方智庫整合、雙方幕僚團隊對接等日常事務，未觸及選舉提名等深水區。倒是兩位主席花了一個鐘頭一起罵民進黨和賴清德，這點雙方不必見面應該也早有共識。

送鎢絲燈、花鳥瓷盤充滿學問

魔鬼藏在細節中。首先是場佈。場地佈置既不像川習會那種兩排人馬面對面依次落座式的談判模式，也不像聚會聯誼式的交叉比鄰，還不像大罷免時朱黃會的同框同桌，促膝長談，這次鄭黃二人在觀眾席雖然比肩而坐，上台落座發言時卻相隔甚遠，各自握著麥克風隔空喊話，好像背板上的林肯名言才是主角。這種身體距離與發言方式，不太像是兩位好友共議啥事，而更像質詢台上或辯論場上的各自表述，代表著兩個政黨雖有合作意願，但雙方差距仍然甚大。「同框不同桌」的意思是，我們雖然雙方都有接近意願，但抱歉，現下咱倆還是沒有太多交集，也不想被同框太久，頂多拍照握手，更像陌生人在對話。

其次是送禮，這中間學問可大了。黃國昌送鄭麗文一個水泥基座的鎢絲燈，網路上大概賣1~2千，意思大概是「千年暗室，一燈即明」，而蔥哥就是那顆「一燈」，國民黨堅實的基層組織是孔古力，可以幫我打底。鄭麗文送黃國昌的是鶯歌陶瓷買的工筆國畫花鳥瓷盤，價格約需1~2萬，畫作主角是一隻藍色的鳥展翅前飛，另一隻白色但帶點灰的鳥跟隨在後，大概意思是「比肩齊飛，藍白同行」。不過這張畫的學問可大了，藍鳥飛在前頭，較為耀眼，顯然是主角；白色的鳥貼近底色，不仔細看還看不太到，而且跟隨在後。意思很清楚，你小白跟著我藍鳥可得乖乖跟好，我藍鳥才是主角，你別亂超車，顯然老藍沒有與小白平等平行「比肩同行」的意思。心機很重啊！

國民黨讓出新北市是黃國昌在肖想

網友的嘴可就毒了。黃國昌顯然對自己的禮品不熟，一時間還找不到燈的開關，拍完照收禮時，鄭麗文順手把燈關了，網友便笑說這位「關燈大師」是先送盞燈給國民黨，這樣他才好去關燈。但關燈的其實是鄭麗文啊？！藍鳥的台語是啥唸法大家都懂，雖然國民黨一直說那是台灣國鳥台灣藍鵲，但網友卻不怎麼看得出來。

說實話，政黨要合作，沒有大家想得那麼容易，其根本仍是「實力原則」。民眾黨一直專注於搞文宣、追聲量，號稱可以抓到年輕票，但組織盤奇弱。2026是地方選舉，在一個老齡化的社會結構中，年輕票的佔比有限，需要的是地方派系組織盤那種精耕細作，光聲量效用有限。尤其出了雙北，年輕人更少，所以聲量為王的民眾黨，能夠發揮的空間有限。國民黨並不笨，各地方人馬點一點，選票算一算，民眾黨根本沒有獨立勝選的可能。藍營只需要民眾黨不鬧事，安撫好，最好來配合我抓點年輕票，不太可能把首長大位拱手讓賢。

所以，實力原則下，國民黨讓幾個議員給民眾黨是可能的，但黃國昌肖想國民黨讓出新北市長大位，等於要國民黨放棄400萬票，這對國民黨來說著毋庸議，不可交換。但現下仍需戒急用忍，不能在野開撕，讓民進黨漁翁得利。所以，大家表面上繼續演，私底下繼續磨，看能不能磨出個好結果來？

「投機客」和「背骨仔」都想吃掉對方

黃國昌的算盤其實有點像老想抄近路的妄想症患者。他代表藍白陣營選新北的最大障礙是李四川，所以他一宣佈參選就去找蔣萬安，希望他拉住李四川。現在去拉鄭麗文，也是希望鄭麗文摁住李四川。之前去貼侯友宜，仍是希望侯爺挺他，或至少挺自家劉和然，不要最後大局為重轉挺李四川。但這些努力都不見效，蔥哥其實都快放棄希望了。不過鄭麗文一系列紅統親中表現，又讓他看到了希望，如果鄭主席搞到中華民國派失望透頂，丟掉中間選民，他便可以帶著民眾黨「你丟我撿」。泛藍陣營的中間路線從來不是紀登斯那種信念型的「第三條路」，而是比較級的，只要有人比我紅，我就看起來不那麼紅了。所以，蔥哥不是要與鄭麗文合，不是需要鄭麗文罩，他想的是鄭麗文垮，這樣他才有滿地珍珠可以撿。所以，送個燈給鄭麗文關燈，才是蔥哥心底的想望。

但鄭麗文也不是笨蛋，黃國昌是精明的背骨仔、投機客，她也不遑多讓。她底下的李乾龍、李哲華，都是久經戰陣的精明老將，全台灣算票能算得比他倆準的也沒幾個。況且，黃國昌與民眾黨全台灣認識幾個頭人？他倆卻成天在跟這些頭人吃飯打交道。所以，這次文昌會不是朝向「文昌配」前進，而是兩個投機客和背骨仔在表面握手，私下互掐，都想在未來3個月內吃掉對方，好讓自己在三月裡的小雨之中，坐上火車司機的位子，把對方當成貨物來載。

智庫學者早就互通 整合根本不重要

鄭麗文最後的警告，其實是講給蔥哥和柯P聽的。她說兩黨都有黨章，如果有「惡意破壞或願賭不服輸，自己不是最佳候選人，還不惜破局參選到底，就是祭出黨紀處分。」上一個撕毀藍白合協議執意參選到底的人是誰？柯P啊！她是在警告蔥哥，願賭服輸；也是在公告藍白選民，若有人賭輸翻桌，那就該「天下共誅之」，這才是鄭想面告黃的真正重點。

至於智庫整合，那根本不重要，兩黨智庫學者早就是互通的。李鴻源身屬藍營，但跟黃珊珊也有好交情，柯P也不是沒聊過。智庫本就只是個「庫」，存放暫時用不到的東西，拿庫存品出來交換，庫藏股放出來交易，根本不痛不癢。況且，國民黨智庫向來兩岸掛帥，缺乏張景森那種搞地方政策規畫，做城鄉發展報告的人才，對2026政策政見提出的功效不大，可以略去不計。

結論是，這場投機客與投機客的見面會，並沒有達成什麼實質性的進展，反而更像一場互相搏心機的，互相試探態度與底線的互掐大會。原因很簡單，兩個領導都是精明人，精明到不相信任何人的那種精明人，而且永遠算得只有自身的好處。會議又是公開進行，顯然私下沒有綿密的幕僚前置作業與談判，雙方領導者只能「盍各言爾志」，共同演出一場秀以安民心。真正的談判與細節敲定，至少還得等到明年春節過後，在此之前，兄弟登山，各自努力，最後會不會搞到彼此爭奪家產、兄弟鬩牆？還是得看未來幾個月的政治情勢發展，最終由實力決定勝負。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法