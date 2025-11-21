為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    昔選立委獲蘇貞昌站台 黃國昌挨批為選舉「忘恩負義」

    2025/11/21 08:57 即時新聞／綜合報導
    政治工作者周軒分享，過去黃國昌要選立委，蘇貞昌雖未投入選舉但仍幫忙黃站台，如今黃卻為了選舉扯蘇貞昌騙神明，根本是「忘恩負義」。（資料照）

    政治工作者周軒分享，過去黃國昌要選立委，蘇貞昌雖未投入選舉但仍幫忙黃站台，如今黃卻為了選舉扯蘇貞昌騙神明，根本是「忘恩負義」。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌聲稱，獲民進黨立委蘇巧慧透過多項管道鼓勵他「參選新北市長到底」，遭到蘇巧慧打臉後，黃國昌又嗆蘇巧慧的父親蘇貞昌於2018年違背對神明的承諾參選新北市長，對此政治工作者周軒分享，過去黃國昌要選立委，蘇貞昌雖未投入選舉但仍幫忙黃站台，如今黃卻為了選舉扯蘇貞昌騙神明，根本是「忘恩負義」。

    國民黨主席鄭麗文與黃國昌的「鄭黃會」於19日登場，針對2026新北市長選舉合作，黃國昌表示，藍白合作過程中，民進黨一定會見縫插針，像蘇巧慧就透過好多管道鼓勵他，要他一定要選到底。

    對此蘇巧慧打臉表示「從未透過任何管道希望誰能選到底」。黃國昌於20日又諷刺「蘇委員貴人多忘事」，並嗆蘇巧慧的父親蘇貞昌2018年違背對神明的承諾參選新北市長，「連神明都敢騙」。

    周軒在臉書發文直言，什麼叫做忘恩負義呢？2016年，黃國昌代表時代力量，第一次參選汐止立委，前行政院長蘇貞昌當年沒有要選舉，但也是義不容辭幫黃國昌掃街站台。

    周軒質疑，10年後的今天，為了選新北市長，黃國昌還可以回過頭來扯蘇貞昌前院長騙神明，還可以把巧慧委員拉來當墊背。他為此砲轟黃國昌「做人做成這樣，真的是忘恩負義」。

