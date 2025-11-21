藍委質疑中配參政遭打壓 內政部：公職負有國家忠誠義務

原任花蓮縣富里鄉學田村長的中配鄧萬華因中華人民共和國國籍問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會決議撤銷原處分，內政部認為地方政府應依法辦理。國民黨團昨召開「賴皇帝欺負小陸配」記者會，說明將提「國籍法」修法，訂定中配參政權不受國籍法規範。（資料照）

原任花蓮縣富里鄉學田村長的中配鄧萬華因中華人民共和國國籍問題被解職，內政部認為地方政府應依法辦理，國民黨團稱將修法直接規範「陸配參政權不受國籍法規範」。內政部在臉書發文強調，國籍法明確規定，民選公職人員應於就任前完成放棄中華民國以外國籍的申請。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也轉貼內政部的發文並直言，「如果您認為中國跟台灣不是不同的國家的人，我建議您直接去中國就好」。

原任花蓮縣富里鄉學田村長的中配鄧萬華因中華人民共和國國籍問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會決議撤銷原處分，內政部認為地方政府應依法辦理。立法院國民黨團昨召開「賴皇帝欺負小陸配」記者會，黨團書記長羅智強表示，過去不管是前總統陳水扁、馬英九，乃至於蔡英文都是按照兩岸條例，從來沒有用國籍法打壓陸配，質疑民進黨就硬是要以國籍法打壓陸配，為保障陸配參政權，國民黨團將提出「國籍法」修法，直接訂定「陸配參政權不受國籍法規範」。

內政部昨在臉書發文說明，「擔任公職，當然對中華民國負有忠誠的義務。若公職同時擁有中華民國跟其他國家的國籍，就會有忠誠義務衝突的問題」、「要當公職可以，當選後要放棄中華民國以外的國籍」。

內政部也指出，「國籍法第20條明確規定，民選公職人員應於就任前完成放棄中華民國以外國籍的申請，並於就任後一年內提出完成放棄的證明文件。若未依限完成，主管機關依法必須啟動解職程序，地方政府也沒有自行解釋國籍法的空間」。

葉耀元也轉貼內政部的發文並直言，「我以為這是常識，然後如果您認為中國跟台灣不是不同的國家的人，我建議您直接去中國就好，不用辛苦您待在台灣，謝謝」。

