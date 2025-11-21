為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    行政院版財劃法昨火速送立法院 卓揆24日與綠委商討後續攻防

    2025/11/21 06:40 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰24日中午將在行政院召開擴大行政立法協調會報，與民進黨立委溝通，並討論後續的國會攻防。（資料照，行政院提供）

    行政院長卓榮泰24日中午將在行政院召開擴大行政立法協調會報，與民進黨立委溝通，並討論後續的國會攻防。（資料照，行政院提供）

    行政院版「財劃法」修正案昨（20）日下午以電子公文火速送立法院，盼下週就能付委審查。行政院長卓榮泰昨在院會後記者會表示，若國會持續杯葛政院版，會拜託執政黨團據理力爭。據了解，卓揆24日中午將在行政院召開擴大行政立法協調會報，與民進黨立委溝通，並討論後續的國會攻防。

    黨政人士表示，24日的行政立法協調會報，會把行政院版草案的內容，負責任的跟黨團所有立委再次說明，雖然過去行政院已跟黨團幹部與召委說明過，但財劃法影響地方甚鉅，而立委來自各個選區，有必要再度說明行政院的立場與態度，也聽取黨團對於國會情勢的意見。

    黨政人士指出，雖盼政院版財劃法25日就能付委審查，但程序委員會召委是國民黨立委翁曉玲，無法樂觀期待。如果屆時無法付委，立法民進黨團將在28日提出變更院會議程的議案。

    卓揆昨說，政院會用最快速度送請立法院審議，希望獲得立法院支持，共同把財政穩健回復到常軌，也希望立法院把握時機，重新建立兩院合作關係，也藉此建立中央地方夥伴關係，審慎、迅速審議院版財劃法。

    院版財劃法若下週無法順利付委審查，如何因應？卓揆表示，如立法院未來繼續杯葛，他會拜託執政黨團據理力爭，因為這牽涉未來國家財政結構，若明年度總預算無法如期通過執行，受害的不是中央或是地方政府，而是全國人民，「最終誰要負起這個責任」。

