市場火警發信器損壞貼「檢修合格」 北市議員批：放水還是造假？

台北市議員柳采葳質疑，西寧市場火警發信器損壞還貼著檢修合格。（柳采葳提供）

台北市消防局9月曾於業務工作報告指出，全市包含市場在內的186處大型營業場所，消防檢查結果均符合規定，市議員柳采葳質疑，環南市場6月消防檢查合格，10月卻發生火警，團隊另實測木新市場、興隆市場、中崙市場、西寧市場，發現滅火器過期、雜物堆放，火警發信器損壞卻張貼檢修合格貼紙，與消防局報告中的「全數合格」形成巨大落差，恐淪形式稽核；消防局回應，會再進行內部查核追蹤，市場處也說，立即要求市場改善缺失。

柳采葳指出，走訪市場發現諸多缺失，木新市場4支滅火器過期且逾2個月沒檢修；興隆市場滅火器2年未檢修，樓梯過道堆放雜物；中崙市場的滅火器被當門擋，推開門就擋住出路；西寧市場火警發信器損壞，竟還貼著檢修合格字樣，檢修時都沒發現有問題？是市府放水還是委託單位造假？應調查清楚並改善。

請繼續往下閱讀...

市場處回應，各市場每月都會安排消防廠商進行消防設備安全自主檢查，每年5月底和11月底依規申報消防檢查，針對上述市場缺失項目，將要求改善並派員稽查雜物堆置。

另補充，環南市場上半年消防申報為5月29日、6月24日檢查合格，10月16日萬華中隊至環南市場進行B2火災後檢查，10月29日針對16日的缺失複查合格，11月10日臨時通知全棟整體檢查，缺失項目為進風口故障、修繕排煙閘門馬達，18日完成，目前消防局待排定複查時間。

消防局回應，報告所提186處場所消防安檢結果均符合規定部分，是指消防局派員至場所進行消防安全設備檢查的結果。議員索資提供是從檢修申報資料而來，所謂檢修申報制度，以市場為例，是指由市場管理單位依消防法委託消防設備人員進行消防安全設備檢修，並把檢修結果交由管理單位提報消防局辦理檢修申報複查。

若場所消防安全設備檢修結果內容無缺失，並向消防局申報者，此即為合格申報；有缺失或不符合規定，但立即改善有困難者，則檢附消防安全設備改善計畫書向消防局辦理申報，此即為不合格申報。就市場而言，採不合格申報後，市場管理單位應依改善計畫書進行改善，並於完成改善後，由消防局派員進行檢修申報複查。

此外，消防局派員至各類場所執行消防安全設備檢查時，如有發現不合格，就會依消防法相關規定，開立限期改善通知或逕予舉發，並持續追蹤管制到複查合格為止，同時也會視其違規程度依規定裁罰。消防局執行消防安全設備檢查人員，也會要求場所負責人要做好自主管理，建立維護保養制度，讓消防設備保持堪用。針對市轄公有市場，後續會加強抽查，必要時列入市府聯合稽查。

消防局報告指出，配合市場處聯合稽查針對市轄具有餐飲攤舖的市場計38處及攤販集中場（區）計44處，消防檢查結果均符合規定。（取自消防局業務工作報告）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法