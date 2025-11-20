為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    2人上週還互嗆 卓榮泰、韓國瑜今為財劃法、總預算案交換意見

    2025/11/20 23:06 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜今（20）日下午針對行政院版「財政收支劃分法」修正草案及明年度中央政府總預算案等議題交換意見。（資料照）

    行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜今（20）日下午針對行政院版「財政收支劃分法」修正草案及明年度中央政府總預算案等議題交換意見。（資料照）

    行政院會今（20）日通過財劃法修正草案，行政院發言人李慧芝晚間表示，院長卓榮泰與立法院長韓國瑜下午針對行政院版「財政收支劃分法」修正草案及明年度中央政府總預算案等議題交換意見。

    對於明年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，卓揆12日在立院答詢時表示，總質詢結束後會要找韓國瑜溝通解決；也在18日於立法院受訪時談到財劃法議題，提到總質詢結束後會找韓國瑜。

    不過，民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統上週喊話韓國瑜應聲援，韓國瑜嗆，先廢台獨黨綱、撤回敵對勢力，卓榮泰則回批韓國瑜，對國民黨主席鄭麗文祭共諜、中共追捕沈伯洋沉默不語。

    兩人上週互嗆，一度被認為會影響會面與氣氛，李慧芝當時被問到時表示，卓揆是呼籲韓國瑜要捍衛國會尊嚴，保護國會成員，這不涉及到行政與立法兩院之間的溝通。卓揆跟韓國瑜一直都有密切聯繫，之前在韌性特別條例與特別預算案時，卓揆也有跟韓國瑜溝通，總預算案也是會用同樣方式。總預算案，包括治水、防災、防疫、災後復原等，需要國會支持才能推動，希望明年總預算能儘速付委實質審查。

