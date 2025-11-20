為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    對基隆最有利 童子瑋向謝國樑喊話：支持政院版財劃法

    2025/11/20 22:40 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市議長童子瑋向市長謝國樑喊話，放下藍綠，支持院版財劃法才是對基隆最好的決定。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議長童子瑋向市長謝國樑喊話，放下藍綠，支持院版財劃法才是對基隆最好的決定。（記者盧賢秀攝）

    立法院修正「財政收支劃分法」，基隆市的統籌分配款增加了73億元，但整體歲入卻減少17億元，市長謝國樑近來連連「哭窮」。就在基隆市議會即將審查明年度預算前，行政院版財劃法提高縣市分配率，議長童子瑋昨表示，院版財劃法對基隆相對友善，他向謝國樑喊話，放下藍綠支持院版財劃法，是對基隆最有利的決定。

    童子瑋指出，院版財劃法，縣市獲配成長率是27.4%，是直轄縣市近2倍，也比國民黨版7.2%高了近4倍；且院版的人口加權比例，將65歲以上長輩的人口數，以1.2倍加權計算，這對超高齡的基隆市是項利多。

    童子瑋說，院版財劃法絕對能夠解決現在的窘境，而國民黨版本的財劃法通過後，讓基隆的歲入歲出來回相差了90億，謝國樑在議會上公開抱怨節流困難、欲哭無淚。

    這些都是國會數學錯誤導致的結果，包含了東信國小老舊校舍刪除了6500萬、學校午餐採用國產溯源的食材、運輸費刪除了5440萬、新設3處公托委託民營的費用也刪除了3504萬。

    童子瑋指出，中央已經邀集地方政府會商6次，謝國樑也應知道，算數學不是國民黨的專長，否則不會分子分母都算錯；這也不是市府的專長，否則不會公車預算少算7億，讓市府的電動公車承諾跳票。他要向謝國樑喊話，支持院版財劃法，修正國民黨版本的錯誤，才是對基隆最好的決定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播