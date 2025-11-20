黃偉哲勞軍還加碼帶「這一味」 役男驚喜反應全被拍下

台南市長黃偉哲與役男互動熱絡。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲勞軍再加碼！炸雞一端出，役男笑到藏不住，超真實表情全被拍下！黃偉哲日前冒著冷風，前往陸軍步兵第137旅新化知義營區，探視正在接受新訓的台南子弟兵。他不只送上慰勞金與台南好味農特產品，還直接「加碼一味」端出熱騰騰炸雞跟飲料，瞬間引爆役男歡呼，現場秒變溫馨派對。

黃偉哲的「勞軍三寶」炸雞、飲料+親切互動，這幾年已成「營區限定驚喜」。市長IG也釋出19日最新短影音，他笑說：「今天天氣蠻冷的，我去知義營區探視新訓役男，下次會記得不要講太久，不然肯德基都涼掉了⋯⋯」。粉絲立刻湧入留言：「希望下次有麥當勞！」「市長，我也要吃！」更有家長驚喜喊：「哈！我兒子在現場欸！」

黃偉哲說，國軍長年協助南市防疫、救災與各項重大災害搶險，從2016年賴清德總統擔任市長時奠定合作基礎，到0206震災、楠西震災、丹娜絲風災與登革熱疫情，都能看到國軍第一時間投入。他感謝137旅長期駐守台南、守護市民安全，也向所有在營受訓的台南子弟兵致上最高敬意。

黃偉哲也暖心提醒，新訓生活辛苦，季節交替更要注重保健，並請部隊幹部多多照顧官兵健康，讓家長放心、讓役男安心訓練。

台南市長黃偉哲到陸軍步兵137旅慰勞送炸雞，市籍役男吃得很開心。（台南市府提供）

