太子集團洗錢案涉豪宅名車交易 卓榮泰：金融安全防衛系統明顯不足

行政院長卓榮泰主持治安會報時說，近期查獲太子集團等國際詐騙集團多年來在國內涉入多起豪宅與名車交易，金融機構卻無法事前察覺異常，顯示我國金融安全防衛系統仍有明顯不足。（行政院提供）

台北地檢署正偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，行政院長卓榮泰今天主持治安會報時說，近期查獲太子集團等國際詐騙集團多年來在國內涉入多起豪宅與名車交易，但金融機構卻無法事前察覺異常，顯示我國金融安全防衛系統仍有明顯不足。

卓揆說，在詐騙集團橫行情況下，政府應更加速強化相關防制機制，尤其檢、警、調等單位在這起事件的預警防範系統未能防範於先，造成國人不良觀感，請相關部會全面檢視現行制度缺口，立即建立完善且有效的安全防護機制，必要時由政委林明昕協調召集跨部會會議，以建立事先有效的防範機制。

此外，卓揆說，全民普發現金已全面開放登記，普發工作仍在進行中，請各部會持續關注各種最新發展狀況，積極推動防詐宣導及打詐工作，讓普發現金工作順利執行，使民眾均能於規定期間內領到該筆現金。

談及防詐工作，卓榮泰提到，在政務委員林明昕及行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元督導下，政府持續進行打詐及防詐宣導工作，內政部警政署自9月起針對普發一萬防詐成立專案打擊小組，積極追查假冒網站及可疑廣告，迄今已通報移除3個境外假冒網站，下架停權177件詐騙廣告及帳號，同時偵辦10件以政府普發現金名義的詐騙案件，展現具體成果。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

