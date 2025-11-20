為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳智菡敗訴判賠林智堅30萬 楊玲宜批民眾黨特性就是「騙」

    2025/11/20 21:35 記者洪美秀／新竹報導
    民眾黨立法院黨團主任陳智菡對新竹市立馬偕兒童醫院容積率的評論遭前新竹市長林智堅提告，台北地院今判陳需賠林智堅30萬元，新竹市議員楊玲宜批民眾黨的特性就是「騙」。（記者洪美秀攝）

    民眾黨立法院黨團主任陳智菡對新竹市立馬偕兒童醫院容積率的評論遭前新竹市長林智堅提告，台北地院今判陳需賠林智堅30萬元，新竹市議員楊玲宜批民眾黨的特性就是「騙」。（記者洪美秀攝）

    法院認證造謠！民眾黨立法院黨團主任陳智菡針對新竹市立馬偕兒童醫院容積率的評論，遭新竹市前市長林智堅提告並求償200萬，台北地方法院今天判決出爐，判陳智菡敗訴，需賠林智堅30萬元，可上訴。對此，新竹市議員楊玲宜痛批民眾黨的特性就是一字「騙」，騙術越高招，越得上位。

    楊玲宜說，民眾黨前黨主席柯文哲被踢爆圖利京華城讓其容積率違法暴增，又疑似收賄，把政黨選舉補助款挪作私人用途置產，其發言人陳智菡為轉移焦點不惜代價污衊新竹市立馬偕兒童醫院與林智堅，如今造謠被法院認證。

    諷刺的是，民眾黨涉貪遭停職的市長高虹安涉入建商提供豪車豪宅爭議，甚至大開加速都更後門、放任男友介入市政，還疑對萬聖節活動標案下指導棋、高虹安搞爛棒球場的驗收改善進程，多次透過政治批鬥抹黑前朝留下的市政建設與對林智堅的人格攻擊，卻不敢提高虹安市府發包改善的自由車場造成裁判長摔車骨折、無法符合世壯運與國際賽事場地標準，除花費1.18億元工程不斷延宕，至今都無法完成驗收。

    楊玲宜說，詐騙集團讓人痛恨，如今政治型詐騙集團將新竹市搞得烏煙瘴氣，期待新竹人未來不要再被政治詐騙集團所騙，城市能重見光明。

    新竹市議員楊玲宜批民眾黨的特性就是「騙」。（記者洪美秀攝）

    新竹市議員楊玲宜批民眾黨的特性就是「騙」。（記者洪美秀攝）

