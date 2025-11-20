北市民生社區重建擬鬆綁連棟限制 有住戶憂無談判籌碼、破壞景觀

台北市民生社區是台灣首座美式街廓規劃示範社區，保留少有而獨特的連棟建築物。（資料照）

台北市民生社區做為台灣首座美式街廓規劃示範社區，至今保留少有而獨特的連棟建築物，但也因早期的管制規定限制連棟建物應整體開發，成為重建的阻力。都發局修訂管制規定鬆綁限制，只要基地面積達1000平方公尺、剩餘基地達500平方公尺，就可以進行重建，但有民眾擔心鬆綁恐讓住戶失去與建商的談判籌碼，也增加安全隱憂。都市計畫委員會主席李四川表示，以現況要都更，只要有1、2戶不贊成，就動彈不得，指示都發局就各方意見綜整後，再提大會討論。

攸關台北市民生社區建物重建的管制要點修訂及劃（訂）定都市更新地區暨更新計畫案，昨天都委會進行專案會議後的第一次討論；都發局年初修訂都市計畫公展，7月召開第一次審議會議後，決議召開專案會議研議回應委員及100多件民眾陳情案，昨在都委會大會提出調整後的方案，包括鬆綁連棟建築物的重建規模、放寬住宅區設置一般事務所及自由職業事務所，以及受航高限制的莊敬里，將建蔽率提高到75%等內容。

請繼續往下閱讀...

都發局將連棟建築物重建應同一街廓連棟基地所有人同意的規定鬆綁，只要1000平方公尺以上、剩餘的基地達500平方公尺以上，即可進行都更或重建，降低整合難度。但民眾表達反對，擔心鬆綁有如被逼都更，失去與建商談判的籌碼；一旦被視為不同意戶劃出，建商拆到只剩一堵牆之隔，無法安心。

台北市議員詹為元也出席都委會，表達對鬆綁連棟限制的保留態度。他說，雖然有結構技師把關，不至於出現結構安全問題，但台北市的都更案損鄰案件層出不窮，各式各樣的牆裂等小瑕疵，如何確保民眾權利，也應納入討論。

此外，因應住商混合使用的現況與需求，都發局放寬臨8米以上道路的住宅用地，可以在地下層及一、二樓設置一般事務所及自由職業事務所的規定。詹為元認為，考量住戶需求及不影響安寧的情況下，應在臨12公尺以上建物二樓放寬設置醫療保健服務業，如牙醫診所。

富錦里里長李煥中表示，現有無遮簷人行道上的鋪面、綠帶，都是由市府統一維護管理，未來變成開放空間後，由社區自行管理；但小基地的開發規模，不同的建商會有不同的規劃，將破壞現有一致性的景觀。

李四川總結指出，民生社區建物確實老舊，很多人希望都更，但連棟的建築物要都更，只要有1、2戶不贊成，就動彈不得；有人希望鬆綁連棟限制，也有人希望維持，甚至認為連棟限制才能保持現有的人行道、退縮綠地的風貌。裁示都發局就各方意見再作綜整，盡可能尋求各方意見平衡後，再提大會討論。

民生社區莊敬里在松山機場航線下，航高限制影響改建。（記者孫唯容攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法