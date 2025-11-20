太子集團衝擊台灣國際評比？亞太洗錢防制組織評鑑出爐

行政院表示，台灣今天通過亞太洗錢防制組織全球第四輪相互評鑑（更名前為APG第三輪相互評鑑）的第三次後續追蹤報告，持續維持「一般追蹤」最佳等第，顯示台灣防制洗錢及打擊資恐政策作為獲肯定。（資料照）

北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，是否影響台灣防制洗錢國際評比？外界關注。行政院表示，台灣今天通過亞太洗錢防制組織全球第四輪相互評鑑（更名前為APG第三輪相互評鑑）的第三次後續追蹤報告，持續維持「一般追蹤」（Regular Follow-up）最佳等第，顯示台灣防制洗錢及打擊資恐政策作為獲肯定。

行政院表示，台灣在2019年10月獲亞太洗錢防制組織（APG）公布相互評鑑成績為「一般追蹤」，依規定每2年提交1次追蹤報告，先前已完成2次後續追蹤報告，均經APG相互評鑑委員會確認維持「一般追蹤」等第。

行政院洗錢防制辦公室指出，本次追蹤報告，由司法院、法務部、金管會、經濟部、財政部、內政部及數發部等共同撰擬，完整呈現台灣近年在防制洗錢、打擊資恐、資武擴領域的政策進程及制度強化情形，報告經行政院核定後，由法務部調查局洗錢防制處在10月1日送交APG秘書處，並在今天APG相互評鑑委員會線上會議時，獲得全體會員一致通過。

至於報告內容，包含更新「2024年國家洗錢、資恐及資武擴風險評估報告」，以及提供虛擬資產服務之事業或人員（VASPs）、法律協議實質受益人透明度及指定非金融事業或人員（DNFBPs）等的監理措施與指導原則精進情形，同時也說明因應全球資恐及資武擴風險升高，台灣正推動資恐防制法等相關法規的修法規劃。

洗防辦主任徐錫祥說，APG全球第四輪相互評鑑已於今年馬爾地夫及紐埃評鑑完成後，正式宣告圓滿結束，將開啟全球第五輪相互評鑑階段，未來各司法管轄區將依據更新後的FATF標準及評鑑方法論接受評鑑。台灣相關機關將持續強化橫向溝通與合作，深化各項防制洗錢及打擊資恐、資武擴作為，並積極與國際接軌。

