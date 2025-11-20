為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    太子集團衝擊台灣國際評比？亞太洗錢防制組織評鑑出爐

    2025/11/20 20:45 記者鍾麗華／台北報導
    行政院表示，台灣今天通過亞太洗錢防制組織全球第四輪相互評鑑（更名前為APG第三輪相互評鑑）的第三次後續追蹤報告，持續維持「一般追蹤」最佳等第，顯示台灣防制洗錢及打擊資恐政策作為獲肯定。（資料照）

    行政院表示，台灣今天通過亞太洗錢防制組織全球第四輪相互評鑑（更名前為APG第三輪相互評鑑）的第三次後續追蹤報告，持續維持「一般追蹤」最佳等第，顯示台灣防制洗錢及打擊資恐政策作為獲肯定。（資料照）

    北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，是否影響台灣防制洗錢國際評比？外界關注。行政院表示，台灣今天通過亞太洗錢防制組織全球第四輪相互評鑑（更名前為APG第三輪相互評鑑）的第三次後續追蹤報告，持續維持「一般追蹤」（Regular Follow-up）最佳等第，顯示台灣防制洗錢及打擊資恐政策作為獲肯定。

    行政院表示，台灣在2019年10月獲亞太洗錢防制組織（APG）公布相互評鑑成績為「一般追蹤」，依規定每2年提交1次追蹤報告，先前已完成2次後續追蹤報告，均經APG相互評鑑委員會確認維持「一般追蹤」等第。

    行政院洗錢防制辦公室指出，本次追蹤報告，由司法院、法務部、金管會、經濟部、財政部、內政部及數發部等共同撰擬，完整呈現台灣近年在防制洗錢、打擊資恐、資武擴領域的政策進程及制度強化情形，報告經行政院核定後，由法務部調查局洗錢防制處在10月1日送交APG秘書處，並在今天APG相互評鑑委員會線上會議時，獲得全體會員一致通過。

    至於報告內容，包含更新「2024年國家洗錢、資恐及資武擴風險評估報告」，以及提供虛擬資產服務之事業或人員（VASPs）、法律協議實質受益人透明度及指定非金融事業或人員（DNFBPs）等的監理措施與指導原則精進情形，同時也說明因應全球資恐及資武擴風險升高，台灣正推動資恐防制法等相關法規的修法規劃。

    洗防辦主任徐錫祥說，APG全球第四輪相互評鑑已於今年馬爾地夫及紐埃評鑑完成後，正式宣告圓滿結束，將開啟全球第五輪相互評鑑階段，未來各司法管轄區將依據更新後的FATF標準及評鑑方法論接受評鑑。台灣相關機關將持續強化橫向溝通與合作，深化各項防制洗錢及打擊資恐、資武擴作為，並積極與國際接軌。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播