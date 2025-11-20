高雄輪滑選手赴中國參賽 送體育部審查恐追回獎金

高雄輪滑選手赴中參賽爭議，市府送體育部審查牽動獎金是否失格。（資料照）

國民黨高雄市議員陳麗娜總質詢爆高雄滑輪溜冰選手、教練參加中華人民共和國全國性賽事；運動發展局查證歐教練稱以俱樂部名義參加邀請賽，並非對岸的全國運動會；陳麗娜今（20）日拿出賽程秩序冊狠打臉，台灣選手、教練被列名「貴陽市」、「廣東省」等字樣，市府已收集資料送運動部審查是否違反相關規範。

陳麗娜表示，相關教練回應參加的是俱樂部的友誼賽，以及另外三位已經退役8到9年，到對岸發展了，但調到當時的秩序冊，發現赴中教練中有3位教練這幾天仍在南投比賽中正盃全國溜冰錦標賽，辯稱不攻自破。

請繼續往下閱讀...

高市3名輪滑選手日前赴中國參加比賽，運發局根據目前所收集的資料表示，3名選手均屬個人名義受邀參與不同隊伍，但所屬隊伍名稱帶有「貴陽市」、「廣東省」等字樣，後續收集資料將送運動部審查是否違反相關規範。

市府查核賽事秩序冊及相關委員會資料，參賽的高雄市籍選手為歐姓、鍾姓、吳姓共3人，皆參加「2025全國輪滑錦標賽」，議員質詢內容其實包括2個賽事，一為「第15屆全國運動會」，另一個為「2025全國輪滑錦標賽」，兩者競賽規則也有不同。

據了解，中華人民共和國第15屆全國運動會參賽條件為，中華人民共和國公民、長期居住之居住證、社保紀錄等資料；「2025全國輪滑錦標賽條件為中華人民共和國公民 、港澳台地區運動員均可通過參加單位參賽，港澳台地區運動員請通過當地輪滑運動主管部門統一組隊」。

因涉及「兩岸體育交流處理規範」第7點第2款，不得「組隊」赴陸參加其指稱「全國性」活動之規定，雖選手並非組隊前往，但參加之賽事名稱、隊名易造成國家形象受損疑慮。

運發局強調因涉及運動部國光獎金發放，後續將相關資料送運動部審查是否違反「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」，若經查證屬實，運動部可廢止其獲獎資格，並追繳已頒發的獎章及證書，運發局則將依據運動部裁處結果依法進行後續處置。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法