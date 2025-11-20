中國海警船趁中日緊張來亂 關AIS東西分進闖金門

海巡署金馬澎分署第12巡防區偵獲4艘中國海警船闖入金門水域，其中甚至還關閉船舶AIS（自動識別系統）。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署說，中國、日本情勢緊張之際，第12巡防區今天偵獲4艘中國海警船，分別於上午、下午闖入金門水域，甚至關閉船舶AIS（自動識別系統）；海警船行進模式由日前「一路縱隊」轉換為「東西分進」，試圖測試我方應變能力，最終都遭我船併航監控、驅離。

金馬澎分署指出，上午8點多，第12巡防區偵獲到關閉AIS的中國海警船，顯然有侵擾意圖，巡防區立即調度巡防艇前推部署；9點，中國海警「14515」、「14603」、「14605」及「14527」4艘船，採兩兩1組，分別自烈嶼鄉西南方及金湖鎮料羅東南方闖入我國水域，以縱隊方式航行，海巡署派出4艘巡防艇向前近迫，採取併行監控，阻擋中國海警船深入，直到海警船離開金門水域。

請繼續往下閱讀...

下午3點左右，12巡防區又偵獲中國海警侵擾，海巡署巡防艇秉持不迴避、不退讓原則，堅守我國水域，透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，下午5點駛出金門限制水域。

海巡署說，中國海警10月沒有侵擾金門水域的狀況，但就在中、日情勢升溫之際，中國海警在11月3度密集侵擾金門水域；面對中國海警的威脅，金馬澎分署及第12巡防區不論日夜、天候、海象狀況，都維持全天候高強度監偵、反應及部署能量作出應對。有鑑於近期中日兩國情勢，海巡署會持續密切注意海面目標動態，遇有違常徵候，會在第一時間妥慎應處。

我船併航監控、驅離中國海警船。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署第12巡防區偵獲中國海警船闖入金門水域。（金門海巡隊提供）

