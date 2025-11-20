為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    彰化縣長綠提名採「類民調」 陳素月喊「衝第一」

    2025/11/20 20:05 記者劉曉欣、顏宏駿／彰化報導
    立委陳素月全力爭取民進黨提名參選彰化縣長。（陳素月提供）

    針對民進黨彰化縣長提名確定將採「類初選」模式，立委陳素月表示，希望民調除了與國民黨可能對手進行「對比式」民調以外，也能納入爭取提名人選的「互比式」民調，最重要的就是「衝第一」，只有用民調成績來作為提名的最大靠山。

    陳素月指出，她從縣議員轉換跑道，就是前輩魏明谷在2014年選上縣長，她在2015年初投入立委補選，如今累積10年多立委的服務經驗，雖然選區在南彰化，但服務範圍遍及全縣，現在她在跑行程，常常都會遇到來自南彰化的青年與長輩，因為工作或是結婚而移居北彰化，這也是她長年服務的外溢效應。

    陳素月強調，目前民調確定要進行「對比式」民調，她與立委黃秀芳、前彰化市長邱建富、彰化市長林世賢等4人，都有共識。但對於國民黨可能對手則欠缺共識，因為不表態的立委謝衣鳯應不應該納入對比式民調，黨中央認為可以再討論。

    而她也建議應該再加做「互比式」民調，也就是同黨對手的民調，才能真正選出最有實力、最能代表民意的人選，黨中央也納入討論。

    陳素月說，由於距離民調日期不到一個月，預計近期將在舉辦大型的造勢大會，只有民調「衝第一」，才能作為爭取提名的最有利參考。

