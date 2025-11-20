為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    赴舊台13線救援流浪狗 苗栗民代驚見滿路廢棄物

    2025/11/20 19:27 記者蔡政珉／苗栗報導
    民代獲報到舊台13線救援流浪狗，結果見到滿路廢棄物。（徐裕逢提供）

    民代獲報到舊台13線救援流浪狗，結果見到滿路廢棄物。（徐裕逢提供）

    當場傻眼！苗栗縣銅鑼鄉代徐裕逢今天接獲民眾通報，指舊台13線苗栗市大坪頂往銅鑼鄉路段出現流浪狗亟待救援，徐裕逢趁今天下午到苗栗市處理事情後返程前往救援，結果遍尋不到浪浪，反而沿路看到廢棄物，包括木板、磚塊、水桶、廢棄娃娃等等，徐裕逢也報警處理。

    徐裕逢說，之前常開車行經該路段，但開車時為保持專心，所以不曾特別注意路旁狀況，結果今天為了尋找流浪狗，下車仔細一看，舊台13線大坪頂段東側滿地垃圾，包含營建混合物、一般家庭垃圾，且邊坡下更多廢棄物，他也直說傻眼。

    「狗沒找到，只見到垃圾」徐裕逢無奈地說，以往聽過該路段有靈異傳說，沒料到看見滿滿廢棄物，他今天開車由苗栗市回銅鑼鄉一路注意，發現整段遍布垃圾，且丟到水泥護欄嚇得更隱密難以發現，他也報警希望揪出兇手，竟將道路當成垃圾場。

    民代獲報到舊台13線救援流浪狗，結果見到滿路廢棄物。（徐裕逢提供）

    民代獲報到舊台13線救援流浪狗，結果見到滿路廢棄物。（徐裕逢提供）

    民代獲報到舊台13線救援流浪狗，結果見到滿路廢棄物。（徐裕逢提供）

    民代獲報到舊台13線救援流浪狗，結果見到滿路廢棄物。（徐裕逢提供）

