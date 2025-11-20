彰化縣長綠初選將採「類民調」 林世賢主打「擺脫低薪」

彰化市長林世賢爭取民進黨提名參選彰化縣長，主打「擺脫低薪」。（林世賢提供）

針對民進黨彰化縣長提名確定將採「類初選」模式，彰化市長林世賢強調，他已端出完整縣政白皮書的人，也是唯一提出產業政策的人選，彰化縣身為百萬人口大縣，目前最重要的事就是「擺脫低薪」，才能翻轉彰化。

林世賢指出，他努力打造「彰化隊」，而不是「世賢隊」，因為，他認為彰化要能夠再創風華，就不能只是口口聲聲說是「百萬大縣」有很多產業都是「隱形冠軍」，關鍵是帶領有實力的傳統產業「彎道超車」，搭上具有高度發展趨勢產業的產業鏈，借助新竹變成科技城的經驗，把傳產彰化變身為潮流產業基地，用高薪的就業留下在地青年，也吸引優秀人才移居彰化。

請繼續往下閱讀...

由於這次爭取提名的立委黃秀芳屬於正國會、立委陳素月為新潮流，以及前彰化市長邱建富也一度隸屬正國會，林世賢也坦承，自己沒有派系奧援，必須面對組織戰的挑戰，但他認為選民已厭惡派系，他來自基層，從獸醫跨入政界，唯有超越派系，更能與最好的人才合作。

林世賢強調，他爭取提名，就要接受「類民調」的遊戲規則，無論結果如何，他都會遵守黨紀，展現運動家的精神，只有團結才能為民進黨贏得2026年勝選。

彰化市長林世賢從獸醫跨入政壇，積極爭取民進黨提名參選彰化縣長。（林世賢提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法