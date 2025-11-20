為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    花蓮中配村長鄧萬華解職贏訴願 內政部：富里公所依職權再處置

    2025/11/20 19:04 記者李文馨／台北報導
    內政部常務次長吳堂安（中）表示，該案應由富里鄉公所再做詳盡調查後再處理，內政部不可能指導，還是要由富里鄉公所依職權決定。（記者李文馨攝）

    內政部常務次長吳堂安（中）表示，該案應由富里鄉公所再做詳盡調查後再處理，內政部不可能指導，還是要由富里鄉公所依職權決定。（記者李文馨攝）

    花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題被解職後提起訴願，獲花蓮縣府撤銷原處分。內政部法制處說明，訴願決定書認為，鄉公所未盡到依法對訴願人有利、不利事項應一律注意，因此撤銷原處分；內政部表示，該案應由富里鄉公所再做詳盡調查後再處理，內政部不可能指導，還是要由富里鄉公所依職權決定。

    內政部法制處專委翁瑞鴻表示，依花蓮縣政府的訴願決定，其撤銷原處分的理由為，他曾經函請花蓮縣政府轉內政部、陸委會釋示，但在沒有接獲中央主管機關明確釋示前做出解職處分，未盡到依法對訴願人有利、不利應一律注意的規定，因此撤銷原處分。

    他也說，訴願提到，本案容有原處分機關也就是富里鄉公所再行審認的必要，這個案子會回到鄉公所做詳盡的調查後再處理。

    內政部常務次長吳堂安表示，因解職處分是由富里鄉公所提出、而非內政部，因此要看富里鄉公所的態度，如果富里鄉公所要進一步再做調查，可以再循程序報回給花蓮縣政府。

    媒體追問，富里鄉公所若接下來決定不解職、或花蓮縣政府繼續撤銷處分，內政部是否尊重公所與縣府的決定？吳堂安回應，這不是尊重與否，而是依職權，程序上是在富里鄉公所與花蓮縣政府處分，因此內政部無法作為或不作為、也不可能做指導，還是要由富里鄉公所決定。

    吳堂安說，內政部無法臆測公所或縣府接下來會怎麼做，行政部門最可貴就是要本於職權做決定，這是地方制度的精神所在，內政部也會要求各地方政府跟鄉公所依法辦理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播