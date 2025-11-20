花蓮中配村長鄧萬華解職贏訴願 內政部：富里公所依職權再處置

內政部常務次長吳堂安（中）表示，該案應由富里鄉公所再做詳盡調查後再處理，內政部不可能指導，還是要由富里鄉公所依職權決定。（記者李文馨攝）

花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題被解職後提起訴願，獲花蓮縣府撤銷原處分。內政部法制處說明，訴願決定書認為，鄉公所未盡到依法對訴願人有利、不利事項應一律注意，因此撤銷原處分；內政部表示，該案應由富里鄉公所再做詳盡調查後再處理，內政部不可能指導，還是要由富里鄉公所依職權決定。

內政部法制處專委翁瑞鴻表示，依花蓮縣政府的訴願決定，其撤銷原處分的理由為，他曾經函請花蓮縣政府轉內政部、陸委會釋示，但在沒有接獲中央主管機關明確釋示前做出解職處分，未盡到依法對訴願人有利、不利應一律注意的規定，因此撤銷原處分。

請繼續往下閱讀...

他也說，訴願提到，本案容有原處分機關也就是富里鄉公所再行審認的必要，這個案子會回到鄉公所做詳盡的調查後再處理。

內政部常務次長吳堂安表示，因解職處分是由富里鄉公所提出、而非內政部，因此要看富里鄉公所的態度，如果富里鄉公所要進一步再做調查，可以再循程序報回給花蓮縣政府。

媒體追問，富里鄉公所若接下來決定不解職、或花蓮縣政府繼續撤銷處分，內政部是否尊重公所與縣府的決定？吳堂安回應，這不是尊重與否，而是依職權，程序上是在富里鄉公所與花蓮縣政府處分，因此內政部無法作為或不作為、也不可能做指導，還是要由富里鄉公所決定。

吳堂安說，內政部無法臆測公所或縣府接下來會怎麼做，行政部門最可貴就是要本於職權做決定，這是地方制度的精神所在，內政部也會要求各地方政府跟鄉公所依法辦理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法