    首頁 > 政治

    中配里長未解職送監院查處 桃市府：須釐清國籍法、兩岸條例差異

    2025/11/20 18:53 記者謝武雄／桃園報導
    桃園新屋蚵間里長彭小林是新住民，持有中國籍。（擷取自內政部網站）

    桃園新屋蚵間里長彭小林是新住民，持有中國籍。（擷取自內政部網站）

    內政部依國籍法清查全國村里長，發現全國5名中配村里長未放棄中華人民共和國國籍，要求地方政府予以解職，其中包括桃園市新屋區蚵間里長彭小林。內政部今召開記者會說明，認為桃園市政府未盡指揮責任，早於今年5月14日函送監察院查處；桃市府認為，國籍法、兩岸人民關係條例在雙重國籍問題上仍有許多疑義，內政部、陸委會應提供更清楚說明，以利兼顧法律規定及當事人權益妥適處理。

    桃園市政府民政局副局長藍品畯說，當初全台5個縣市有類似情形，目前僅花蓮做出撤職的行政處分，但花蓮縣訴願委員會已經駁回公所處分，由於行政訴願具有法律拘束力，市府在進行類似行政處分前當然要更謹慎。

    藍品畯表示，台灣和中國並非國與國之間關係，目前中國籍配偶來台要按照兩岸人民關係條例並非國籍法，而中國籍配偶來台後取得身分證年限比一般外國人更久，也是這個原因，為此，市府彙整相關問題發函內政部、陸委會，希望提供清楚解釋，以利在兼顧法律規定及當事人權益上妥適處理。

    他也提到，這些中國籍配偶來台都有好幾十年時間，也按照規定取得台灣的國民身分證，整個過程都依照台灣的法令，而依照目前兩岸局勢，實務上根本不可能拿到中國除籍證明。

    法界人士表示，彭小林是依據「兩岸人民關係條例」取得中華民國國籍，而「兩岸人民關係條例」就是因應兩岸之間特殊的關係才訂定的法令，其中癥結是到底台灣承不承認對岸國籍，如果不承認中國國籍就沒有雙重國籍，這是內政部、陸委會要釐清的問題。

    政治今日熱門
