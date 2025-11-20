拚彰化縣長「類初選」跑透透 黃秀芳被問到「另一半」回答了

立委黃秀芳今天行程滿檔，前進彰化市民權與南門市場掃街。（黃秀芳提供）

彰化縣長選舉民進黨提名確定採「類初選」，立委黃秀芳今天（20日）起全彰化跑透透，被問到「另一半」會不會站台助選，她說，夫婿有空也會載她跑行程，但他是公務員身分，不習慣站在檯面上，會給予尊重。

黃秀芳今天行程滿檔，早上在彰化市民權、南門市場，下午跑社區關懷據點，在北彰化的服務範圍外，全面拓展南彰化據點，爭取更多人認同與支持。

請繼續往下閱讀...

黃秀芳說，她在2022年曾被徵召參選彰化縣長，這次爭取黨內提名，主要是很多人的鼓勵「再選一次」，她所屬的正國會也全力支持，上次提名時間太匆促，準備時間不足，這次希望選對會能夠儘早提名，才能有充分時間布局與打選戰。

她說，另一半比較低調，從來不曾站過台，也不會插手政治事務。她跑行程時，還有人以為她是未婚，實際上，她的兩個小孩都已念大學。從政很忙碌，感謝夫婿把小孩與家務都照顧得很好，有時間還會幫她準備早餐，也會順手燙衣服。至於站台或是助選部分，就是給丈夫空間，予以尊重。

民進黨彰化縣共有4人爭取縣長提名，除了黃秀芳，還有新系立委陳素月、彰化市長林世賢與前彰化市長邱建富，預計12月3日確認民調方式，12月15日至18日期間擇一天舉行民調，12月底前拍板提名人選。

立委黃秀芳今天行程滿檔，前進彰化市民權與南門市場掃街。（黃秀芳提供）

立委黃秀芳今天行程滿檔，前進彰化市民權與南門市場掃街。（黃秀芳提供）

立委黃秀芳今天行程滿檔，前進彰化市民權與南門市場掃街。（黃秀芳提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法