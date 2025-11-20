沈伯洋不孤單！海外台灣人社團怒批中共惡行 籲捍衛民主最前線

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

中國聲稱民進黨立委沈伯洋觸犯「反分裂國家罪」，片面立案偵查及全球通緝。海外台灣⼈社團今天（20日）發表聯合聲明，批評中國政府以恐嚇與謊言作為政治武器；沈伯洋是一位勇於揭露滲透、捍衛真相的民主鬥士，台灣⼈永遠不會向威權惡勢⼒低頭，呼籲所有民主國家別再保持沉默、捍衛全球⺠主最前線。

立法院民進黨團14日曾建請立法院會作成決議，譴責中共惡行，經協調通過逕付二讀，交付黨團協商，但國民黨團書記長羅智強已揚言反對到底。外交及國防委員會19日則通過臨時提案，強調中共對我國人皆無管轄權，且我國屬民主國家，人民人身安全及言論自由接受憲法保障，呼籲中共應自我克制。

請繼續往下閱讀...

海外台灣⼈社團今天以「聲援沈伯洋委員，捍衛台灣⺠主，拒絕中國恐嚇與滲透」為題發布聯合聲明指出，近⽇中國官⽅媒體及其宣傳系統，對沈伯洋發動⼀連串惡意的威脅與抹⿊攻擊， 企圖讓他噤聲，並恐嚇所有勇於捍衛台灣⺠主的⼈。這不僅是對⼀位⽴法委員的攻擊，更是對台灣的⺠主、尊嚴與⾃由的公然挑釁。

聲明說，全美台灣同鄉會（TAA-USA）以及全球海外台灣⼈社團⼀致發聲，嚴厲譴責中國政府以恐嚇與謊⾔作為政治武器的卑劣⾏徑，堅定聲援沈伯洋這位勇於揭露滲透、捍衛真相的⺠主⾾⼠。

聲明說，「我們鄭重承諾：台灣⼈永遠不會向威權惡勢⼒低頭。我們呼籲所有⺠主國家：不要再保持沉默。捍衛台灣，就是捍衛全球⺠主的最前線。」

聲明強調，台灣⼈絕不退縮，海外台灣⼈也將並肩⽽⽴，⽤更⼤的聲⾳告訴世界： 沈委員不孤單，台灣不孤單，真理不沉默，⾃由永不屈服。

參與這份聯合聲明的社團，包括世界台灣同鄉會、全美台灣同鄉會、加拿大台灣同鄉會、歐洲台灣協會聯合會、台灣人公共事務會、北美台灣婦女會、北美洲台灣人教授協會、以及全美台灣人權協會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法