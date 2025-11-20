吉爾吉斯外長聯合聲明扭曲2758決議 外交部痛批：屈從中國威權

中國外交部長王毅（見圖）與吉爾吉斯外長19日發表聯合聲明，聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，並扭曲聯大第2758號決議文；我外交部痛批中國散播貶損我國主權的荒謬不實言論，並對吉爾吉斯屈從威權的行徑表達遺憾。（路透檔案照）

中國外交部長王毅與吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫（Zheenbek Kulubaev）19日發表聯合聲明，當中聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，並扭曲聯大第2758號決議文。對此，我國外交部痛批，中國政府持續在國際間不同場合，散播貶損我國主權的荒謬不實言論，並對吉爾吉斯屈從威權的行徑表達遺憾。

外交部指出，王毅19日訪問吉爾吉斯共和國，並與庫魯巴耶夫發表「中華人民共和國和吉爾吉斯共和國外交部長首次戰略對話聯合聲明」，謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，以及錯誤扭曲聯大第2758號決議等嚴重悖離事實的文字。

外交部表示，對於中國政府持續在國際間不同場合，散播貶損我國主權的荒謬不實言論，予以嚴正譴責，並對吉爾吉斯政府屈從順應中國威權的行徑表達遺憾。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是侵害國際和平與穩定的負面行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。

外交部再次呼籲國際社會認清中國威權心態與本質，以及其將台灣議題曲解成內政問題並阻止國際支持台灣的意圖；同時籲請國際社會持續以具體行動予以反制，明確反對中國企圖改變台海現狀的惡劣行徑，以共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

