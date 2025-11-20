張之豪質詢「1舉動」 謝國樑秒認普發「台灣全民安全指引」非浪費錢

基隆市議員張之豪翻出基隆市府「施政亮點手冊」，讓市長謝國樑認同普發台灣全民安全指引非浪費錢。（翻攝基隆市議會官網）

國防部近期印發新版「台灣全民安全指引」實體手冊給全國983萬家戶，立委王鴻薇質疑國防部急著消化預算浪費公帑。基隆市議員張之豪今天詢問市長謝國樑看法，謝國樑起初不想評論，張之豪翻出基隆市府印製的「施政亮點手冊」後，讓謝國樑笑出聲來，認同張之豪非浪費錢的論點，還說有機會會轉達王鴻薇。

張之豪今天在議會總質詢上，詢問謝國樑「王鴻薇覺得浪費錢，市長覺得呢？」謝國樑回應「她的論述我不太清楚，我不知道怎麼評論啦」、「因為我沒有看到相關新聞，這樣評論有風險」。

張之豪隨後翻出發放給基隆市民的「施政亮點手冊」，封面印有謝國樑形象照，謝國樑看到直接笑出聲來，張之豪說，這花了135萬元，讓基隆市的家家戶戶收到，「你覺得這樣是浪費錢嗎？」謝國樑回應，「應該不是啦」，市府希望民眾知道市府做了哪些事。

張之豪說，若國家希望國民都具備防災基本常識，且遇到斷水斷電、緊急狀況時，知道最近的緊急避難場所、應準備哪些東西，這是否是應該讓大家知道的基本常識？「如果基隆施政亮點手冊不是浪費錢，台灣全民安全指引也不是浪費錢」，謝國樑點頭笑說，「了解，有機會，我會跟她本人（王鴻薇）轉達。」

國防部印發新版台灣全民安全指引，印製與配送作業費用共約需6452萬餘元，印製經費依照預算法動用第2預備金4279萬元。王鴻薇前天在臉書發文說，第2備預備金往往用於少見的特殊事故或緊急情況，「國防部為什麼，特意編列在備查門檻以下，且特地在明年國防相關預算提高狀況下，不編列預算讓立法院正常審查，反而先斬後奏動用2備金來支應？是明年要打仗？還是急著消化預算浪費公帑？」

